Le maire de Grande-Anse ne donne pas les raisons de sa démission

Le conseil municipal de Grande-Anse a adopté une résolution vendredi soir pour confirmer la démission du maire désigné, Daniel Lanteigne.

Daniel Lanteigne a fait parvenir une lettre au conseil municipal cette semaine pour annoncer sa démission et pour dire qu’il ne souhaitait pas participer à sa propre cérémonie d’assermentation.

«Il n’a pas donné de raison. Dans sa lettre, il y a deux phrases. Ce n’est pas long», explique Gilles Thériault, maire intérimaire de Grande-Anse.

Daniel Lanteigne a été élu par acclamation au début d’octobre, mais son élection a rapidement été contestée par de nombreux citoyens de la municipalité qui soutenaient que sa candidature était invalide puisqu’il n’habitait plus à Grande-Anse depuis 6 mois, tel que requis par la loi.

«C’est un petit village. Les gens savent qui habitent ici et qui n’y habitent pas. J’ai reçu beaucoup d’appels de gens qui voulaient s’exprimer. Élections NB a reçu beaucoup d’appels aussi.»

M.Thériault figurait parmi ceux qui se sont plaints auprès d’Élections NB, car Daniel Lanteigne s’est enregistré avec une adresse de la rue Saint-Paul Est, mais le terrain en question est vacant.

Gilles Thériault compte maintenant exercer les fonctions de maire par intérim jusqu’aux prochaines élections complémentaires, qui pourraient avoir lieu en mai 2018.

Les prochains mois risquent d’être occupés. Le conseil a du pain sur la planche.

«Il y a des dossiers importants en marche. Notre priorité pour l’instant est la construction d’une nouvelle caserne de pompiers. Le bâtiment a été construit il y a 47 ans et il a été condamné en raison d’un problème de moisissure. On n’a plus le choix. Il faut faire face à la réalité et procéder à la construction d’une nouvelle caserne.»

Le poste de maire est vacant à Grande-Anse depuis la démission de Réginald Boudreau au début de septembre.