Les pompiers de Dieppe simulent une catastrophe aérienne

Il est 10h30 près de l’aéroport international du Grand Moncton, un avion transportant 14 passagers vient de s’écraser dans un champ. Tel est le début du scénario d’un accident fictif mis en scène vendredi à Dieppe.

Comment gérer une telle situation de crise? C’est pour répondre à cette question et se tenir prêt à réagir au pire que les services d’urgence du Grand Moncton ont participé à une simulation de catastrophe grandeur nature.

Objectif de l’exercice: mettre en situation des dizaines d’intervenants et tester les plans d’intervention. Équipes d’ambulanciers, agents de la GRC, pompiers de l’aéroport et des services d’incendie de Dieppe et de Moncton, tous sont arrivés rapidement sur les lieux de l’écrasement.

La mise en scène a été préparée en détail. Dans un autobus servant à recréer l’espace restreint de la cabine d’un avion, des étudiants du collège communautaire jouent les victimes.

«Le premier rôle des pompiers était d’éteindre l’incendie, d’atténuer les risques liés aux produits inflammables, les ambulanciers ont ensuite trié, soigné et transporté les victimes pendant que la GRC sécurisait les lieux et transmettait la boîte noire de l’avion aux enquêteurs», relate Conrad Landry, chef pompier du Service d’Incendie de Dieppe.

Les pompiers ont secouru 14 passagers d'un autobus scolaire faisant office de cabine d'avion. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Cornard Landry explique l'importante logistique prévue en cas de catastrophe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les pompiers de Dieppe ont dû collaborer avec les pompiers de l'aéroport, la GRC et les ambulanciers. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Ce type de simulation grandeur nature a lieu une fois par an. «Le but était de coordonner tous les services d’urgence et de voir comment la communication allait se faire», mentionne Benoît Savoie, responsable des opérations pour Ambulance Nouveau-Brunswick.

Dès les premières minutes suivant l’accident, quatre centres de commandement ont été mis sur pied pour superviser l’opération. L’un se situait à l’aéroport, un autre au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, tandis que l’Organisation des mesures d’urgence de la province s’établissait sur le campus du CCNB et que les employés de la Ville de Dieppe opéraient depuis la caserne de la cité acadienne.

Transport, logistique, communications, analyse des risques, tout est géré depuis ces quartiers généraux de crise.

Pour corser les choses, plusieurs difficultés vont se succéder. Une quinzième victime s’ajoute au bilan, d’où vient-elle? Il faudrait un peu de temps aux secouristes pour comprendre qu’il s’agissait d’un passant et non d’un passager.

«Ç’a ajouté un niveau de stress et de confusion sur le terrain. Les pompiers savaient qu’il y avait un accident mais ils ne connaissaient pas le nombre de blessés, le type de blessures», rapporte Conrad Landry, l’un des rares protagonistes de la simulation à connaître tout le fil du scénario fictif.

Comment répondre aux familles des victimes? Que faire en cas de panne de réseaux cellulaire? Comment gérer la présence des médias sur place? Voilà autant de problématiques auxquelles ont été confrontées les équipes sur le terrain.

Comme dans toute situation d’urgence, la communication est la clef. Quelles directives faut-il envoyer aux acteurs mobilisés? Quelles informations peut-on transmettre au public?

L’entraînement de mise en situation surtout a été l’occasion de mettre à l’essai le nouveau système de radiocommunication adopté l’an dernier par le Service d’incendie de Moncton, Ambulance NB et la GRC. Les pompiers de Dieppe et Riverview devraient recevoir à leur tour l’équipement l’année prochaine.

«Aujourd’hui, pour la première fois dans le Sud-Est de la province, un ambulancier, un pompier et un gendarme pouvaient se parler par radio. C’est du jamais vu», se félicite Conrad Landry.

L’opération a en tout cas permis de tirer quelques leçons essentielles.

«Avoir tous ces répondants sur la même fréquence, c’est devenu un peu occupé, reconnaît le chef pompier de Dieppe. On a déterminé qu’il faudrait avoir deux fréquences, une pour les intervenants sur le terrain et une autre pour les commandants. Il y a toujours des choses à améliorer mais ça a été un grand succès.»