L’Halloween est le moment de l’année où les créatures les plus monstrueuses et les plus effrayants sont à la fête. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

La nuit de l’Halloween est, sans conteste, la plus terrifiante de l’année. La tradition n’est cependant plus ce qu’elle était. Les mentalités évoluent.

Pour décorer leur maison à l’Halloween, il y a celles et ceux qui disposent une citrouille près de leur porte d’entrée et plante un gentil épouvantail au milieu de leur pelouse. Et il y a les autres, qui voient les choses en grand.

Le long du boulevard Saint-Pierre Est, à Caraquet, une maison attire les regards. Depuis quelques semaines, le devant gazonné du 359 s’est transformé en cimetière effrayant, envahi de créatures tout aussi inquiétantes.

L’une des tombes est celle de Dracula. On se croirait propulsé dans le décor du mythique clip de Michael Jackson, Thriller, avec ses morts-vivants dansants. Pour gagner l’intérieur de l’habitation, le visiteur doit emprunter la galerie. Celle-ci a été plongée dans l’obscurité grâce à des bâches opaques noires.

Ici, une vilaine sorcière; là, un zombie à la bouche et aux dents ensanglantées. Même en plein jour, il n’y a pas de quoi être rassuré. La salle à manger est encore moins accueillante. Des squelettes se sont mis à table, prêts à déguster une victime innocente au visage déformé par la peur.

Son sort paraît scellé. Et pour le visiteur qui a osé s’aventurer en pareils lieux, une seule envie le tenaille: déguerpir. «Depuis quatre ou cinq ans», Anne Plourde prend plaisir à installer cet impressionnant décor.

«J’aime l’Halloween, j’aime faire peur aux enfants», sourit-elle.

Dès la rentrée, elle commence cet aménagement hors normes.

«Au fil du temps, j’ai accumulé pas mal d’éléments que je réutilise. Et j’en achète des nouveaux.»

Pour elle, c’est indéniable: le 31 octobre, c’est la fête de l’épouvante. Beaucoup de gens associent encore cette date à cette thématique. Le succès de l’activité Terreur au Village historique acadien de Bertrand le prouve.

Pour la première fois, le site proposait, les 20 et 21 octobre de 20h à 23h, une Halloween pour adultes. Six maisons étaient le théâtre de la frayeur. Les billets se sont arrachés. Les deux rendez-vous ont affiché complet.

«C’était un essai. Nous avions limité le nombre de places à 400 personnes par soir», renseigne Mylène Dugas, responsable des relations publiques du village.

«J’ai surtout voulu créer une atmosphère macabre et angoissante et jouer avec les peurs naturelles des gens. Par exemple, la noirceur ou la décrépitude du corps due à la maladie», dévoile Vikie Thériault, celle qui a conçu cette animation.

L’opération a réussi.

«On a entendu hurler au village», s’amuse Mylène Dugas.

La Terreur resurgira l’année prochaine fin octobre, au VHA. Pour autant, la perception de l’Halloween comme une période épeurante semble en déclin. Jacqueline Lecouteur, à Shippagan, le constate.

Cela fait deux ans et demi qu’elle est la propriétaire du magasin Thème ta fête, rue DeGrâce, spécialisé dans la vente d’articles et de costumes pour célébrations en tout genre.

«Des organisateurs de rallye d’horreur et quelques particuliers recherchent les produits les plus effrayants, mais la majorité de ma clientèle s’oriente vers la marchandise plus chic et plus automnale. J’ai le sentiment que l’Halloween est en train de devenir une fête de saison, et non plus la fête de la peur», affirme-t-elle.

Les reproductions de feuilles d’arbre orangées, les citrouilles élégantes et ornements muraux en toile de jute supplantent les zombies, les fantômes et les monstres.

Même tendance côté déguisements: les adultes plébiscitent les accoutrements des superhéros, délaissant ceux des tueurs en série et autres masques sanguinolents.

«C’était déjà comme ça l’an passé. J’ai donc revu un peu à la baisse mes commandes de stock d’articles terrifiants. L’année prochaine, j’en commanderai encore nettement moins.»

Jacqueline Lecouteur a sa théorie pour expliquer ce changement.

«La situation du monde est suffisamment inquiétante. Les gens veulent faire la fête. Ils sont en quête d’événements pour se réjouir.»

Quelles que soient les envies des uns et des autres, ils savent qu’ils peuvent trembler ou festoyer les 31 octobre.

Les deux soirées Terreur au Village historique acadien de Bertrand, proposées pour la première fois cette année, ont attiré 800 personnes, soit la pleine capacité délimitée par les organisateurs. – Gracieuseté: Jérôme-Luc Paulin L’Halloween est le moment de l’année où les créatures les plus monstrueuses et les plus effrayants sont à la fête. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard L’Halloween est le moment de l’année où les créatures les plus monstrueuses et les plus effrayants sont à la fête. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Les deux soirées Terreur au Village historique acadien de Bertrand, proposées pour la première fois cette année, ont attiré 800 personnes, soit la pleine capacité délimitée par les organisateurs. – Gracieuseté: Jérôme-Luc Paulin L’Halloween est le moment de l’année où les créatures les plus monstrueuses et les plus effrayants sont à la fête. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

On se fait peur et on aime ça

Se déguiser en personnage effrayant, regarder un film d’horreur, participer à une activité de maison hantée… Un seul mot d’ordre pour l’Halloween: on se fait peur et on aime ça. Oui, mais pourquoi?

La peur est une réaction naturelle face à une situation que l’on juge dangereuse. Elle sert à nous maintenir en alerte et à nous protéger, mais pas seulement. Elle a aussi des aspects positifs. En particulier lorsque l’on se place dans un contexte faussement déstabilisant pour nous.

La frousse, on la ressent physiquement et intérieurement. Notre cœur bat plus vite, l’excitation monte… En conséquence de quoi, notre cerveau sécrète de l’endorphine (l’hormone du plaisir) et de l’adrénaline.

C’est ce qui nous pousse à affronter nos peurs et à combattre le danger. Le processus contribue à renforcer la confiance que l’on se porte et donc notre estime personnelle. Il nous procure de la satisfaction, tout en nous insufflant un sentiment de surpuissance.

Un autre avantage de la peur (surtout lorsqu’on sait au fond de nous qu’il n’y a rien à craindre) est qu’elle nous détourne des tracas du quotidien. Elle nous déstresse.

Comment? En accaparant toute notre concentration. Un film d’horreur capte beaucoup plus notre attention qu’une fiction classique. Faites le test, et vous verrez!