Des aînés qui veulent protéger leur argent des arnaqueurs

Gilles Duguay, de Lamèque, a toujours eu l’oeil sur ses finances personnelles, mais l’homme de 70 ans est toujours prêt à en apprendre davantage, particulièrement sur les pratiques frauduleuses mises en œuvre par des gens malintentionnés.

Une vingtaine de personnes ont participé récemment à une session d’information à Lamèque organisée par le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick et UNI Coopération financière.

Les rencontres «Comment protéger votre argent» ont eu lieu un peu partout dans la Péninsule acadienne depuis le début d’octobre.

L’objectif est de permettre aux personnes aînées d’obtenir plus de renseignements sur la gestion du budget et les finances personnelles, mais aussi sur différents types de fraude.

«Il y a souvent des personnes âgées qui se font avoir. Il faut toujours être prudent. Si on reçoit un appel, que la personne ne s’identifie pas et qu’elle n’indique pas le nom de sa compagnie, il faut faire attention et ne pas donner ses renseignements personnels», dit M.Duguay.

Selon Patrice Ferron, agent de programmes communautaires pour la GRC, les escrocs emploient divers moyens pour arnaquer les gens. Les arnaques par téléphone, en ligne, par la poste et par courriel/message texte figurent parmi leurs méthodes préférées.

Qu’on soit jeune ou vieux, personne n’est à l’abri d’une escroquerie. Il y a plusieurs mois, Claire Noël, une autre participante, s’est fait voler quelques milliers de dollars sur sa carte de crédit.

«Je n’ai jamais su c’est qui. Je me suis organisé avec la banque et l’argent m’a été remboursé, mais c’est simplement pour dire que ça peut arriver à n’importe qui», raconte la femme de Shippagan.

Son amie, Pauline Godin, également de Shippagan, a assisté à la rencontre pour en savoir plus sur les différentes arnaques et pour mieux se renseigner sur la finance en générale. Le sujet la passionne depuis longtemps. Selon elle, tout le monde devrait en apprendre plus sur la gestion de leurs finances personnelles, y compris les plus jeunes.

«Je partage mes connaissances avec d’autres gens quand l’occasion se présente. J’en parle aussi avec mes deux enfants qui sont sur le marché du travail. Je leur donne des consignes pour les aider à gérer leurs finances, parce que je trouve ça important. Je pense que ça devrait exister des cours de littératie financière dans les écoles.»

La prochaine et dernière rencontre «Comment protéger votre argent» aura lieu le 2 novembre au Club d’âge d’or de Rivière-du-Portage.