Chimio dans le Nord-Ouest: le ministre «pas d’accord» avec la décision de Vitalité

Le ministre de la Santé s’oppose à la décision du Réseau de santé Vitalité de cesser d’offrir des traitements de chimiothérapie dans les hôpitaux de Grand-Sault et de Saint-Quentin. - Archives

Le ministre de la Santé s’oppose à la décision du Réseau de santé Vitalité de cesser d’offrir des traitements de chimiothérapie dans les hôpitaux de Grand-Sault et de Saint-Quentin. Benoît Bourque dit qu’il travaille avec la régie pour trouver des «alternatives».

Le dossier a fait parler de lui à la période des questions, vendredi à l’Assemblée législative. Le chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, a interpellé le premier ministre à ce sujet, lui demandant d’expliquer ces coupures et de dire s’il est d’accord avec elles.

Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, s’est levé pour lui répondre.

«Comme vous le savez, la décision en question relève uniquement du Réseau de santé Vitalité. Cette décision est la sienne. C’est une décision avec laquelle nous ne sommes pas d’accord.»

Il a ensuite ajouté que sa tante, qui souffrait d’un cancer, est décédée il y a un an et qu’un autre député a lui aussi perdu une tante récemment.

«De notre côté de la Chambre, nous sommes très, très sensibles à la question de la chimiothérapie et du traitement oncologique», a-t-il dit.

En mêlée de presse après la période de questions, Benoît Bourque a été invité par les journalistes à préciser sa pensée. Il a affirmé que Vitalité a pris sa décision et qu’il l’a appris après-coup.

«Ce n’est pas anormal que ça arrive. Mais Vitalité a pris cette décision et nous en avons été informés après le cas. Depuis ce temps-là, nous avons pris le temps de bien réviser les détails de tout ça. C’est pour ça que nous en arrivons à la conclusion que nous ne sommes pas d’accord avec cette décision.»

Le ministre Bourque a dit «travailler avec Vitalité pour essayer de voir à des alternatives», étant donné que lui et ses collègues ne veulent pas que «les patients voyagent inutilement».

Mais si le ministre de la Santé s’oppose à l’abandon de ces soins dans ces deux hôpitaux, pourquoi n’impose-t-il pas simplement sa volonté au Réseau de santé Vitalité?

À cette question, Benoît Bourque a répondu qu’il veut collaborer avec la régie afin de trouver une solution.

Amené à préciser pourquoi il impose la privatisation du Programme extra-mural à Vitalité, mais qu’il lui laisse le champ libre dans le dossier de la chimio dans le Nord-Ouest, le ministre a répondu qu’il est «là pour planifier, donner les grandes lignes» alors que «les régies régionales de santé sont là pour administrer et opérer.»

Le ministre Bourque a ajouté que l’offre de la chimiothérapie tombe dans «l’opérationnel».

«Je ne donne pas d’indications sur… Je ne connais pas ces détails-là. La question de… quand on parle d’une restructuration majeure, ça c’est tout à fait normal que le ministre ait le plein droit de donner des indications à ce niveau-là.»