Crise du verglas: le gouvernement tarde à rembourser certaines municipalités

Près de dix mois après la crise du verglas, des municipalités de la Péninsule acadienne attendent toujours d’être remboursées par le gouvernement provincial. Certaines d’entre elles devront attendre à 2018 avant de toucher à de l’argent.

Lors de la crise du verglas, certaines municipalités ont déboursé plus de 200 000$ pour venir en aide à la population. Bien que les dépenses soient admissibles au programme d’aide financière en cas de catastrophe du gouvernement du Nouveau-Brunswick, certaines localités devront faire preuve de patience.

Le Village de Grande-Anse par exemple, est en attente d’un montant d’environ 35 000$, mais il pourrait être obligé d’attendre à 2018 avant de recevoir de l’argent de la province, explique Gilles Thériault, maire par intérim de la localité.

L’argent a surtout servi à payer les membres de la brigade d’incendie volontaire de Grande-Anse, qui ont effectué plusieurs heures supplémentaires durant la crise du verglas.

«Ça nous déçoit un peu, mais pour nous, c’est moins pire qu’ailleurs. Il y a des municipalités plus grandes que la nôtre où le verglas a occasionné des dépenses de plus de 100 000$. Ces montants ne leur ont pas encore été remboursés, mais l’année fiscale arrive à sa fin et cet argent n’avait pas été prévu dans notre budget initialement.»

Ailleurs dans la Péninsule acadienne, Caraquet cherche à réclamer près de 250 000$. Marc Duguay, directeur général de la municipalité, fait cependant pleinement confiance au processus en cours et l’impact sur le prochain budget municipal sera minime, assure-t-il.

«Le passé est souvent garant de l’avenir et ç’a quand même pris plusieurs mois après la tempête Arthur pour qu’on se fasse rembourser. C’est tout à fait normal. On ne s’énerve pas. On laisse le processus suivre son cours.»

À Lamèque, le montant n’a pas été précisé, mais les circonstances sont semblables. La municipalité a fait une réclamation auprès du gouvernement provincial, mais elle ne sait pas quand elle sera remboursée, indique Dave Brown, directeur général de Lamèque.

«La Ville a fait sa réclamation et nous sommes en attente d’un remboursement.»

Ce ne sont pas toutes les municipalités qui se trouvent dans la même situation. Après avoir fait une demande en mars, Paquetville a reçu 72 000$ il y a quelques semaines, fait savoir Ghislain Comeau, directeur général de l’endroit.

«Il a fallu bien documenter le tout. Il y avait deux employés qui ont préparé les documents, mais ça s’est bien déroulé. Les coûts étaient surtout reliés au nettoyage après la tempête. Notre brigade d’incendie a aussi fait plusieurs sorties pour donner un coup de main, cogner aux portes des gens, distribuer de l’eau et ainsi de suite.»

De son côté, l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick continue de travailler pour répondre au volume élevé de demandes, souligne Robert Duguay, porte-parole de l’organisme qui relève du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Sur 5154 demandes, près de 94% ont été complétées.

«Nous reconnaissons les défis auxquels sont confrontées les municipalités en raison de la complexité de leurs dossiers respectifs. Les réclamations municipales demandent plus de temps en raison de dossiers incomplets et de documents manquants. Pour cette raison, du personnel supplémentaire a été affecté exclusivement à appuyer les municipalités afin de les aider à compléter leurs dossiers en vue de recevoir de l’aide financière dans le cadre du programme. Nous espérons que ces dossiers seront complétés au cours des prochains mois, dès que les municipalités auront fourni tous les documents requis.»