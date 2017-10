DOSSIER – Pénurie de main-d’œuvre dans les foyers de soins privés

La pénurie de main-d’œuvre dans les foyers de soins privés est plus criante que jamais au Nouveau-Brunswick. À terme, ce sont les résidents qui risquent d’en pâtir. Des propriétaires d’établissements nous ont ouvert leurs portes pour mieux comprendre la situation.

Située à l’entrée de Lamèque juste après le pont, l’Auberge des compagnons offre une vue imprenable sur la baie. Là où à la rentrée 2016, des dauphins avaient, des semaines durant, créé un engouement.

L’établissement n’est plus le lieu d’arrêt des touristes. Son intérieur demeure charmant et douillet pour les personnes âgées. Depuis huit ans, l’auberge est un foyer de soins de niveau 1 et 2.

Sur les 24 lits disponibles, 16 sont occupés en ce moment. Chaque pensionnaire possède sa propre chambre avec une salle de bains privée. Cela fait six mois qu’Alfredine Paulin y réside.

«Je suis comme à la maison. On mange bien. Je préfère être ici plutôt qu’à l’hôpital», dit-elle.

En coulisses, Anne David Chiasson, la propriétaire, et le personnel s’activent pour satisfaire les résidents. Et ce n’est pas mince affaire.

«C’est la pire année que j’ai connue», lâche Mme David Chiasson.

De mai à mi-septembre, elle et son équipe ont fonctionné avec les moyens du bord.

«Il me manquait quatre salariées. Et je n’ai trouvé personne pour les remplacer.»

Résultat: des journées à rallonge pour les employées mobilisées près de 60 heures par semaine, et un été interminable pour la directrice, elle aussi mise à contribution.

«Je n’ai pris aucun week-end, travaillant jour et nuit.»

Depuis la rentrée, son personnel est à nouveau au complet. De quoi lui donner un moment de répit, mais elle ne se sent pas rassurée.

«Je n’ai aucun CV sur mon bureau, c’est énervant.»

Ce n’est pas la première fois qu’Anne David Chiasson vient à manquer de salariés.

«Les gens ont une fausse idée de ce qu’on fait. Ils croient que ça se limite à jaser avec les personnes âgées et à veiller sur eux. C’est bien plus que ça.»

Le métier de préposé aux soins est très demandant. Prendre la pression, donner des médicaments, laver et habiller les pensionnaires, veiller à leur bien-être, faire le ménage, gérer les crises de celles et ceux qui sont atteints de démence ou de la maladie d’Alzheimer…

La liste des tâches quotidiennes est aussi longue qu’éprouvante.

«C’est dur physiquement et moralement. Faut vraiment aimer ça pour le faire», avoue Francine Haché, en poste à l’auberge depuis cinq ans.

Surtout, il ne faut pas espérer faire fortune. À raison de 40 heures par semaine payées au salaire minimum, elle et ses collègues gagnent environ 1600$ par mois. Et c’est partout pareil! Difficile de convaincre quiconque de travailler dans ces conditions.

«Beaucoup ne savent pas dans quoi ils s’embarquent. Quand ils découvrent ce que c’est réellement, ils laissent tomber. Et c’est ainsi qu’on manque de main-d’œuvre», explique Anne David Chiasson.

À cela s’ajoute l’exode des jeunes qui, attirés par les grands centres urbains, quittent la province et ses milieux les plus ruraux.

Comment s’en sortir? Notre interlocutrice aimerait que le gouvernement envoie des agents inspecter les foyers.

«Je suis prête à les recevoir. Ils verraient ce qu’est notre réalité, ce dont on a besoin. Ils comprendraient alors qu’il faut augmenter les salaires pour rendre nos emplois plus attrayants.»

Dans la logique d’Anne David Chiasson, Fredericton prendrait en charge cette hausse nécessaire sur les fiches de paie.

«On ne peut pas payer plus cher nos employés. Ce n’est pas qu’on ne veut pas, on ne peut pas. Il en va de la survie de notre foyer de soins dont il faut nous acquitter des frais de fonctionnement. Mon mari et moi ne nous enrichissons pas.»

Dans les foyers de soins, les employés ne s’occupent pas seulement des résidents. Ils sont polyvalents et s’acquittent du ménage et de la préparation des repas. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Anne David Chiasson, la propriétaire-directrice de l’Auberge des compagnons à Lamèque, peine à trouver le personnel dont elle a besoin. «Cette année, ç’a été pire que tout», dit-elle. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Dans les foyers de soins, les employés ne s’occupent pas seulement des résidents. Ils sont polyvalents et s’acquittent du ménage et de la préparation des repas. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Dans les foyers de soins, les employés ne s’occupent pas seulement des résidents. Ils sont polyvalents et s’acquittent du ménage et de la préparation des repas. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

«On met la vie des gens en péril si on ne fait rien»

En tant que responsable d’un foyer de soins privé. Anne David Chiasson, à Lamèque, n’est pas la seule à vivre une situation pénible, faute d’un nombre suffisant d’employés. Ulysse McGraw dresse le même constat.

Depuis sept ans, il gère et possède deux établissements (basés dans la même municipalité – l’un est à Tracadie, l’autre à Pont-Landry). Ils accueillent présentement 37 résidents. Pour s’en occuper, Ulysse McGraw emploie près d’une vingtaine de personnes.

«Il m’en faudrait une à trois supplémentaires par foyer», déclare-t-il.

Cette réalité le handicape considérablement.

«Si je dirigeais une entreprise de camionnage et qu’il me manquait des chauffeurs, je laisserais mes véhicules au garage et je m’organiserais comme je le pourrais. Là, si un jour il me manque quelqu’un, je n’ai pas le choix. Son travail doit être fait, et avec sérieux, parce qu’en bout de ligne ça a un impact sur la qualité des soins prodigués. On met la vie des gens en péril si on ne fait rien.»

Le responsable considère que le problème est devenu une question de santé publique. Malgré les difficultés, il dit rester «très heureux» dans son travail.

«Je voulais une dimension humaine dans mon métier. Je l’ai. Et j’ai la chance de pouvoir compter sur des employés dévoués, pour qui leur job n’est pas un simple gagne-pain mais une mission.»

Le Nouveau-Brunswick à la recherche de solutions à long terme

Quelles solutions pour pallier les besoins de personnel dans les foyers de soins privé? Le gouvernement, les employeurs et le milieu éducatif cherchent et amorcent des pistes de solutions.

Les autorités sont conscientes de cette pénurie de main-d’œuvre. Afin d’y remédier, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail organise une activité de recrutement au centre communautaire d’Inkerman, le 16 novembre après-midi.

Elle vise à combler des offres d’emploi dans les foyers de soins et pour des soins à domicile. Ce sera une première dans la Péninsule acadienne.

Le gouvernement et les instances économiques promeuvent également l’immigration pour enrayer le phénomène. Dans certaines conditions néanmoins.

«Elle reste le dernier recours, lorsqu’on ne trouve personne localement», insiste-t-on, à Fredericton, à la Division de la croissance démographique.

En 2016, le Fédéral et les chefs des provinces maritimes ont signé une entente pour faciliter le processus d’embauche de travailleurs étrangers. Si l’idée plaît à certains, elle en freine d’autres.

«Je suis prêt à m’engager parce que j’en suis rendu à un point où j’ai impérativement besoin de trouver du monde», confie Ulysse McGraw, propriétaire de deux foyers de soins à Tracadie et à Pont-Landry.

«Ma peur est de faire venir quelqu’un avec toute sa famille et qu’il ne s’en sorte pas sur le plan financier. Car à 12$ de l’heure, notre salaire minimum est trop bas. Même dans les usines à poissons, ils sont payés plus cher. En tant qu’employeur, j’ai aussi une responsabilité sociale envers mes employés», met en avant Anne David Chiasson, à la tête de l’Auberge des compagnons à Lamèque.

Désireux de trouver une solution, les responsables des résidences pour personnes âgées ont alerté la direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (le CCNB). En réponse, l’institution collégiale a adapté ses formations.

«Nous proposons désormais, à Dieppe et à Edmundston, notre programme Service de soutien en soins prolongés, en 20 semaines au lieu de 35 comme c’est encore le cas partout ailleurs», souligne Nathalie Cormier.

La conseillère sectorielle en santé et service communautaire assure que cette diminution du temps de cours ne se répercute pas sur la qualité de la formation dispensée.

«Nous avons supprimé des semaines de stages, mais même dans sa version réduite le programme est donné en alternant un enseignement théorique et un enseignement pratique.»

Actuellement, près de 200 étudiants répartis dans les cinq sites du CCNB suivent une formation qui leur permettrait de travailler dans un foyer de soins. Il s’agit principalement de femmes en début de carrière ou en reconversion professionnelle.

«Ce chiffre va augmenter d’ici la fin de l’année scolaire, puisque nous avons d’autres sessions qui commencent en février», indique Nathalie Cormier.