Oncologie: la mobilisation s’organise à Grand-Sault et à Saint-Quentin

Les élus municipaux et les résidents des communautés de Grand-Sault et de Saint-Quentin n’entendent pas rester les bras croisés devant la décision du Réseau de santé Vitalité de cesser d’offrir des traitements à ses patients atteints de cancer dans ses hôpitaux de Grand-Sault et de Saint-Quentin.

Le Comité communautaire de la santé de l’Hôpital général de Grand-Sault a tenu lundi midi une assemblée publique d’information afin de dénoncer la fin des traitements d’oncologie et de faire le point sur les actions qu’il entend mener afin de faire annuler la décision prise par le réseau de santé.

Dans une salle de l’hôtel de ville de Grand-Sault, bondée pour l’occasion, des élus municipaux et des citoyens ont fait part de leur frustration et de leur décision de se mobiliser afin de faire reculer le Réseau de santé Vitalité.

S’exprimant en premier, le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, a accusé les dirigeants du Réseau de santé Vitalité de manquer de compassion à l’endroit des patients qui suivent des traitements en milieux hospitaliers.

«On prend avantage des gens qui sont malades, il n’y en a pas un qui mérite ce qui se passe actuellement», a lancé le maire à l’endroit de la foule.

«On a déjà perdu beaucoup de services, et ça va cesser ce matin!», a poursuivi Marcel Deschênes.

Le maire de Grand-Sault a profité de la tenue de la rencontre publique afin de lire une lettre d’un homme d’affaires de Grand-Sault récemment décédé d’un cancer et qui a tenu à souligner le grand professionnalisme du personnel médical de l’endroit ainsi que la qualité des services qu’il a reçus.

Une semaine après cette impopulaire annonce, le Comité communautaire de la santé de l’Hôpital général de Grand-Sault a déjà réclamé du président-directeur général du réseau de santé le maintien des services d’oncologie tel qu’offert actuellement.

Les dirigeants du comité communautaire rencontreront d’ailleurs Gilles Lanteigne dès la semaine prochaine afin de poursuivre les discussions à ce sujet.

«Tout comme la population, nous n’acceptons pas les raisons invoquées, elles ne sont pas valables», a indiqué Guildo Godbout, le président du comité.

Lundi, le PDG du réseau Vitalité a défendu la décision de cesser les traitements d’oncologie et a maintenu que le faible nombre de patients en oncologie, la formation spécialisée qui est nécessaire pour les infirmières ainsi que les difficultés dans le transport des médicaments justifient cette décision.

Selon la mairesse de Saint-Quentin, les régions rurales subissent des coupures de services depuis une douzaine d’années.

«J’en ai ras le bol, on a des services à maintenir. Assez, c’est assez!», a martelé Nicole Somers en prenant la parole à son tour.

Conscient que ses ressources sont somme toute limitées, le Comité communautaire de la santé de l’Hôpital général de Grand-Sault a décidé de joindre les rangs de l’organisme Égalité Santé en Français afin de donner plus de poids à ses revendications.

Le recours aux tribunaux n’est pas exclu a indiqué Aldéo Gagnon, un membre du comité communautaire.

M. Gagnon exhorte le Réseau de santé Vitalité à imiter le réseau Horizon qui maintient un bon nombre de services médicaux à son hôpital de Perth-Andover malgré une population moindre.

Il y avait foule à l’hôtel de ville de Grand-Sault, lundi midi, lors d’une assemblée publique d’information portant sur la fin des traitements d’oncologie. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachanc

«Réseau de santé Déshabillé»

Plusieurs citoyens ont tenu à prendre la parole afin d’exprimer leur grande déception à l’endroit du réseau régional de santé francophone.

«Le nom Vitalité n’est peut-être pas approprié. Le nom Réseau de santé Déshabillé est mieux, parce qu’on est en train de se faire déshabiller!», a lancé Dolorès Michaud.

«Nous sommes des gens patients et polis, mais aujourd’hui c’est fini!», a pour sa part affirmé Carole Gagnon.

Présent à la rencontre, le député Chuck Chiasson a tenu à expliquer que cette décision n’avait pas été prise par son gouvernement, mais bien par la direction du réseau Vitalité.

«Les lignes de communication avec Vitalité sont encore ouvertes», a indiqué le représentant de la circonscription Victoria-La-Vallée.

Témoignage émouvant

Invitée par les organisateurs de la rencontre d’information à prendre la parole publiquement, une patiente en oncologie de Grand-Sault a livré un vibrant témoignage.

Atteinte d’un cancer du sein, Josette Leblond Bernier s’est dite estomaquée par l’annonce de la fin des traitements d’oncologie aux hôpitaux de Grand-Sault et de Saint-Quentin.

Mme Bernier désirait avant toute chose s’exprimer au nom de tous les patients de Grand-Sault et de Saint-Quentin qui vivent avec le cancer.

«Plusieurs ont de la difficulté à trouver la force pour se lever du lit, comment vont-ils pouvoir voyager ces kilomètres? Ce temps devrait leur servir à se reposer et à reprendre des forces, mais on devra le dépenser pour voyager et je n’accepte pas ça», a affirmé Josette Leblond Bernier.

Elle a lancé un message au ministre de la Santé, Benoit Bourque.

«Au nom de tous les patients d’oncologie de Grand-Sault et de Saint-Quentin, je vous demande de faire annuler cette décision. Pour plusieurs, c’est la seule ficelle à laquelle on peut encore tenir. Aidez-nous à lutter contre cette vilaine maladie.»

Des citoyens cherchent des solutions

Le retrait du service d’oncologie à l’hôpital de Saint-Quentin inquiète de nombreux citoyens du Restigouche-Ouest, au point ou un comité d’actions revendiquant son maintien vient de voir le jour.

«Les élus municipaux font du bon boulot dans ce dossier, mais ils ne peuvent pas tout faire à eux seuls. La population doit s’impliquer et démontrer qu’elle tient à ses services.»

Guillaume Deschênes-Thériault est à la base du Comité d’actions citoyennes pour le maintien des traitements en oncologie à l’Hôpital Hôtel-Dieu-St-Joseph de Saint-Quentin. Ce regroupement demande au Réseau de santé Vitalité de revenir sur sa décision de cesser l’offre de traitements d’oncologie à l’hôpital. Cette décision fut prise principalement en raison d’un trop faible volume d’utilisateurs (43 en un an). Ce faible nombre fait en sorte que le personnel infirmier ne parviendrait pas à maintenir la certification (compétence) nécessaire pour l’administration des médicaments.

Lorsqu’il a été mis au courant de la décision du réseau, Guillaume Deschênes-Thériault a immédiatement sauté sur son clavier afin de la critiquer.

«Et je me suis vite rendu compte que je n’étais pas le seul de la région à être déçus et inquiets. Alors j’ai décidé de former un comité. En une journée, j’avais déjà plus d’une centaine de partages sur les médias sociaux et les noms de 25 personnes prêtent à devenir membres», dit-il.

Avec ce groupe, M. Deschênes-Thériault tient à démontrer l’importance des services de chimiothérapie à l’hôpital de Saint-Quentin et à entreprendre une réflexion sur la façon de maintenir ce service en régions rurales.

«Le cancer ici, c’est une maladie importante. Tout le monde connaît quelqu’un qui est ou qui en a été frappé», souligne M. Deschênes-Thériault.

Le groupe estime que cette obligation de se déplacer vers les hôpitaux de Campbellton ou d’Edmundston pour recevoir un traitement de chimiothérapie ajoutera un stress inutile sur les patients de même qu’à leurs proches.

À ce stade, le plan d’action du comité consiste à amasser de l’information afin de concocter un dossier solide sur lequel fonder un dialogue avec le Réseau de santé Vitalité.

«On ne veut pas simplement arriver à eux en scandant qu’on veut garder notre service. On veut leur prouver qu’on a raison de le vouloir et démontrer qu’on peut le garder», souligne-t-il.

Une prise de contact a d’ailleurs été effectuée en personne avec le président-directeur général du réseau Vitalité, Gilles Lanteigne.

«J’ai eu une discussion avec lui dans laquelle il a réitéré qu’il ne comptait pas revenir sur sa décision. Toutefois, il dit être ouvert au dialogue, à écouter nos idées et nos solutions. La porte n’est donc pas complètement fermée et nous, on compte saisir cette opportunité», indique le porte-parole, ajoutant s’être lancé dans la rédaction d’un mémoire qui comprendra l’argumentaire du groupe ainsi que des pistes de solutions pour le réseau.

Les efforts du comité seront complémentaires à ceux des municipalités promet par ailleurs le fondateur du groupe.

(Avec la collaboration du journaliste Jean-François Boisvert)