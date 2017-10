Des mégots de cigarettes auraient causé l’incendie au Centre correctionnel de Shediac

L’enquête du Bureau du prévôt des incendies confirme que l’incendie qui a causé l’évacuation du Centre correctionnel du Sud-Est est de nature accidentelle. Des mégots de cigarettes mal éteints seraient à l’origine du sinistre.

Le brasier a pris naissance dans un bloc administratif de la prison, sous la section de rampe allant à la porte d’accès qui mène au toit. De nombreux mégots de cigarettes ont été trouvés à proximité de la terrasse du deuxième étage, d’où est parti le feu le 25 octobre.

L’incendie s’est ensuite étendu au mur et aux éléments du toit. Une quarantaine de pompiers ont combattu les flammes mercredi et tous les détenus ont dû être évacués et transférés dans un autre établissement.

Une partie de l’édifice a été considérablement endommagée. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Landry, précise qu’une enquête est en cours pour identifier le ou les coupables.

«Le centre correctionnel est entièrement non-fumeur. Apprendre que l’incendie a été causé par une personne qui fumait sur les lieux est extrêmement décevant et nous menons une enquête à cet égard.»

Selon le ministre, l’enquête n’a pas permis d’identifier de défaillance au niveau des équipements anti-incendie.

«Tous les dispositifs de sécurité-incendie actifs et passifs ont fonctionné comme ils le devaient: les systèmes de gicleurs ont été activés, l’alarme d’incendie s’est déclenchée, le système de ventilation s’est éteint, et les coupe-feux étaient en place.»

Pour des raisons de sécurité et de sûreté au moment du transfert, les autorités ont gardé secrets les lieux où les 160 contrevenants ont étaient déplacés. Par la suite, ils ont été transférés temporairement dans d’autres établissements carcéraux de la province: Saint John, Dalhousie, Madawaska et Miramichi.

«Il est important de souligner que les contrevenants envoyés à Miramichi sont dans un secteur où ils n’ont aucun contact avec les contrevenantes ou avec les jeunes contrevenants», assure Denis Landry.

Les transferts de détenus entraînent un certain bouleversement du système carcéral provincial. Le bureau de l’ombudsman du Nouveau-Brunswick a reçu des dizaines d’appels et de plaintes de détenus ou de familles de détenus.

De leur côté, les employés ont vu leurs horaires bousculés et doivent également se rendre plus loin pour effectuer leurs quarts de travail.

Le ministre Denis Landry tente d’apaiser la situation. Il assure que les choses rendront dans l’ordre prochainement.

«Nous travaillons avec acharnement pour que les choses reprennent à peu près leur cours, et nous espérons pouvoir ramener des contrevenants dans certaines sections du centre correctionnel qui n’ont pas été touchées par l’incendie au cours des prochains jours. Nous demandons à tout le monde de faire preuve de patience.»