Le Parc provincial du Mont-Carleton ouvrira ses portes cet hiver

Le Parc provincial du Mont-Carleton veut motiver les Néo-Brunswickois – ainsi que les touristes en général – à sortir de leurs demeures afin de profiter de la nature et des joies de l’hiver.

En ce moment, le parc provincial n’offre aucun service durant les mois d’hiver. Un paradoxe, il va de soi, puisque s’il y a un endroit au Nouveau-Brunswick où l’hiver ressemble à l’hiver, c’est bien dans cette partie reculée du Restigouche-Ouest. C’est généralement là, que tombent les premières neiges et là où celles-ci fondent en dernier.

Certes, les barrières du parc sont ouvertes en journée l’hiver afin de permettre aux amateurs de s’y aventurer (à leurs propres risques). Ceci dit, aucune activité n’est formellement proposée durant la saison hivernale.

Cet hiver par contre, les choses seront différentes. Le parc compte toujours ouvrir ses barrières de janvier à mars, mais cette fois, ses activités seront plus structurées. On parle ici, entre autres, de ski de fonds, de randonnée en raquette ou encore de pêche blanche sur le lac Nictau.

«Nous tentons quelque chose de nouveau cet hiver», confirme le gérant du parc, Louis Comeau, notant par contre que l’offre de services en est toujours au stade de développement.

«Ce n’est pas encore parfait, mais c’est au moins un début. On va offrir ces quelques services et peut-être aussi en développer d’autres selon la demande des utilisateurs. On pense, entre autres, au camping d’hiver. Les options sont nombreuses puisqu’il n’existe pratiquement rien en ce moment. On développe littéralement une nouvelle industrie et c’est extrêmement motivant», exprime M. Comeau

À titre d’exemple, des sentiers ont déjà été identifiés pour le ski de fond et la raquette. Ceux-ci seront entretenus et balisés. Un ancien sentier de ski de fond de

7 km, utilisé il y a plusieurs années, a notamment été rouvert.

Trois employés ont été embauchés afin de développer des programmes et des activités hivernales ainsi que pour l’entretien des sentiers.

Si le projet s’avère une réussite, donc si la réponse des utilisateurs est bonne,

M. Comeau croit que le parc pourrait fermer plus tard l’automne et ouvrir plus tôt l’hiver l’an prochain.

«On a un très beau parc, un produit intéressant à offrir aux amateurs de plein air. Et si ça fonctionne bien, ça ne peut qu’être bénéfique au niveau économique pour les communautés environnantes», croit le gérant du parc.

Fait à souligner, on parle toujours ici d’activités non motorisées, donc pas de nouveaux sentiers de motoneige dans le parc à ce stade, le litige concernant le projet de développement de cette industrie à l’intérieur des limites du parc étant toujours devant les tribunaux.

Le parc ouvrira ses portes le 1er janvier, c’est-à-dire en même temps que la saison de pêche sur glace. De plus, toutes les activités seront gratuites cette année.

Une idée très bien accueillie

Propriétaire d’un bed and breakfast non loin de là, Louise Durepos voit d’un très bon œil la volonté du ministère du Tourisme et de l’administration du parc de développer le tourisme hivernal.

«Le besoin existe, et ce, depuis longtemps. Le parc n’a jamais été utilisé à son plein potentiel. On ne s’en sert en fait que pendant deux saisons», explique la femme d’affaires.

L’hiver, son entreprise fonctionne passablement bien grâce au tourisme de la motoneige. Mais selon elle, il y a encore de la place pour une nouvelle clientèle.

«Les utilisateurs du parc du Mont Carleton constituent une grande partie de mes clients lorsque celui-ci est ouvert. Qu’on veuille maximiser son potentiel hivernal est une excellente nouvelle, non seulement pour moi, mais pour toute l’économie de la région. Ça va amener de nouveaux utilisateurs qui, autrement, ne viendraient pas», croit-elle.

Pour Mme Durepos, cet accès amélioré au parc pourrait intéresser des entrepreneurs (comme elle) à développer et à proposer différents types de forfaits d’activités.