Ado disparu à Riverview

La GRC sollicite l’aide du public pour retrouver un adolescent de 14 ans porté disparu.

Riley Zach Welner a été vu pour la dernière fois le 29 octobre 2017, vers midi trente, dans le secteur de la promenade Patricia, à Riverview. Sa disparition a été signalée à la GRC le soir même. Les policiers ont donné suite à plusieurs pistes d’enquête, mais ils n’ont pas encore réussi à le retrouver.

Riley Welner mesure environ 4 pi 9 po et pèse environ 130 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns et il porte des lunettes d’ordonnance. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail à capuchon noir et un pantalon kaki.

Quiconque croit savoir où Riley Welner se trouve est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400.