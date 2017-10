Feu vert à un projet d’immeubles à Shediac malgré l’opposition de voisins

Un projet de construction de deux immeubles d’habitation dans un quartier résidentiel de Shediac soulève l’ire des voisins. Les édifices de 20 et 16 unités doivent être érigés sur un terrain situé au coin des rues Miquelon et Chesley.

Les opposants attendaient les élus de pieds fermes à l’hôtel de ville pour faire entendre leurs doléances à la consultation publique de lundi soir.

Le conseil municipal a adopté une proposition de zonage sur ce terrain pour permettre au promoteur de soulever la première pelletée de terre, malgré l’opposition d’un groupe de citoyens.

Au total, six lettres d’opposition au projet ont été transmises aux élus municipaux, en plus d’une pétition de 92 noms. Selon les estimations des opposants, 30 propriétaires terriens dans un rayon de 100 mètres du site en question sont contre la construction de ces bâtiments.

Louis Boudreau est du lot. Il dit qu’il n’aurait pas acheté sa maison s’il avait su qu’il aurait comme voisin – neuf ans plus tard – un immeuble d’habitation.

L’homme de 63 ans se soucie d’une possible diminution de la valeur de sa demeure.

«C’est un peu notre fond de retraite, finalement. Est-ce que vous achèteriez une maison avec une belle vue sur un bloc appartement de votre patio? Bien sûr que non, vous iriez voir ailleurs.»

Comble d’ironie, il a acheté sa maison du promoteur du projet d’immeuble d’habitation, Jacques LaForest.

Ce dernier se veut rassurant. Il affirme avoir construit 92 unités similaires dans la municipalité au cours des quatre dernières années, et aucune d’entre elles n’est problématique pour leurs voisins.

«Ce sera le même genre de résidences, et vous savez que ce sont surtout des aînés et des couples qui n’ont pas d’enfant qui vont rester là. Nous n’acceptons pas non plus les animaux, sauf quelques chats de maison, avec exception.»

Le maire de Shediac, Jacques LeBlanc, a tenu à rappeler que la municipalité est en pleine croissance, et que les élus municipaux ont un devoir envers leurs citoyens de prêter oreille à toutes les demandes de construction immobilière.

«Shediac est une ville avec une croissance phénoménale depuis les huit dernières années. C’est tout à fait normal que des entrepreneurs viennent nous voir pour construire d’autres habitations pour accueillir plus de citoyens. Nous étudions la question.»

L’arrêté municipal de zonage qui vise à faire passer le terrain au coin des rues Miquelon et Chesley de zone résidentielle à faible densité à zone résidentielle à haute densité a été adopté à six voix contre deux.