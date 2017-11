Recyclage: une décision de la Chine aura des conséquences ici

Le Nouveau-Brunswick n’est pas à l’abri des bouleversements qui secouent l’industrie du recyclage mondiale.

Le quotidien québécois, Le Devoir, rapportait en début de semaine qu’une crise du recyclage «extrêmement sévère» pourrait bientôt frapper le Québec de plein fouet. La crise ne se limite pas seulement au Québec.

Le 18 juillet, la Chine, le premier acheteur de matières recyclables au monde, a annoncé à l’Organisation mondiale du commerce qu’il n’accepterait plus les importations de 24 différentes catégories de déchets solides.

Selon l’hebdomadaire britannique, The Economist, la valeur des importations chinoises de déchets recyclables a dépassé 18 milliards$ en 2016. Selon le ministère de la Protection de l’environnement de la Chine, la mesure a pour objectif de mieux protéger l’environnement et améliorer la santé publique. En gros, la Chine ne veut plus être la «poubelle» du monde et se concentrera surtout sur le recyclage de ses propres produits ou de produits de qualité provenant d’ailleurs.

Dans la Péninsule acadienne, un programme de recyclage a été officiellement lancé en 2014 par la Commission de services régionaux. Les matières recyclables sont récupérées aux deux semaines et acheminées vers un centre de tri à Tracadie, géré par la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi.

Éventuellement, ces déchets sont envoyés à des grossistes en Nouvelle-Écosse et au Québec qui vendent leurs produits au Canada et à l’international.

«Étant donné que notre pays produit plus de matières recyclables que le marché canadien en demande, les grossistes se tournent ensuite vers l’exportation afin d’acheminer nos matières recyclables vers des pays où la demande est très élevée, dont la Chine», explique Cédric Landry, porte-parole de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

Les mesures prises par la Chine pourraient avoir un impact sur le monde entier, estime-t-il.

«Si la Chine emprunte cette voie, en considérant le volume de matières recyclables acheté par ce pays sur l’échelle mondiale, l’impact devrait en principe se faire sentir sur l’ensemble du pays voir de la planète et non seulement à l’échelle de la Péninsule acadienne et de la province du Nouveau-Brunswick.»

Même si le Nouveau-Brunswick n’est pas à l’abri de certaines conséquences, l’impact devrait être moins important ici qu’ailleurs, dit Ghislain Doiron, directeur général de la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi.

«Notre acheteur en Nouvelle-Écosse m’assure que l’impact sera moins important pour nous car en comparaison avec le Québec, notre produit est de haute qualité. Selon lui, ce ne sera pas toute l’industrie qui sera touchée.»

Les responsables de la vente de matières récupérées dans la Péninsule acadienne continuent néanmoins de surveiller la situation de près, fait savoir Cédric Landry, de la Commission de services régionaux.

L’entreprise Récupération RDL, à Rivière-du-Loup au Québec, achète des matières récupérables du Nouveau-Brunswick. Elle fait notamment affaire avec l’Atelier des Copains, un centre de tri à Saint-François-du-Madawaska.

Paul Deschênes, un responsable de Récupération RDL, a l’impression que la situation va se redresser éventuellement.

«Ça nous est déjà arrivé qu’il ait une période de 8 ou 9 mois où nous n’avons rien envoyé en Chine, car les responsables avaient fermé les frontières. De mon point de vue, la Chine a des quotas d’achat et quand ils ont atteint leurs quotas, ils arrêtent d’acheter. Ils ont déjà mentionné que toute matière de récupération devra être traitée avant d’être envoyée, mais on n’a pas encore eu trop d’information à ce sujet.»

Malgré la situation actuelle, il n’est pas question de faire marche arrière. Les programmes de recyclage vont probablement continuer de s’améliorer, croit-il.

«On dit que la récupération c’est l’avenir. Le recyclage ici au Québec est moins avancé qu’en Europe par exemple, mais dans un avenir rapproché, je pense que ça va être de plus en plus difficile de jeter des matières recyclables.»

Aucune intervention n’est prévue à Fredericton

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est conscient de la position prise par la Chine, mais il n’a pas l’intention d’apporter des changements aux programmes de recyclage de la province pour l’instant.

«Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux n’intervient pas dans la commercialisation ou la vente de matières recyclables», dit Marc-André Chiasson, un porte-parole du ministère.