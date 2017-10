Nigadoo et Pointe-Verte partageront les mêmes services administratifs

Les municipalités de Nigadoo et de Pointe-Verte se partageront les mêmes services administratifs à partir de l’an prochain.

Les conseils municipaux de Nigadoo et de Pointe-Verte continueront cependant à fonctionner de manière distincte. Seule l’administration sera fusionnée.

Les discussions à ce sujet ont débuté il y a un an. Nigadoo compte 952 citoyens et une assiette fiscale de près de 53 millions $, tandis que la population de Pointe-Verte s’élève 886 personnes pour une assiette fiscale de 42 millions $. Elles sont situées à une quinzaine de minutes de route l’une de l’autre.

Le directeur général et la secrétaire réceptionniste de Pointe-Verte officieront à Nigadoo à compter de 2018. Des postes de comptable et d’agent communautaire et de communication seront créés en faveur des deux municipalités.

Le but est d’avoir du personnel très qualifié dans son domaine. Les agents des travaux publics s’entraideront à l’occasion.

«Chaque municipalité a trois employés. Nous garderons le même nombre, mais leur travail sera concentré dans une discipline. Ils pourront mieux accomplir leur ouvrage. Aussi, chaque conseil a ses projets et ses priorités, mais si les employés passent beaucoup de temps dans les finances pour un budget équilibré à la fin de l’année, les dossiers n’avancent pas. Ainsi, des employés seront libérés pour d’autres tâches et nous pourrons donner un meilleur service», affirme Normand Doiron, le maire de Pointe-Verte.

«Nous sommes en train de démontrer une belle coopération régionale. Deux petites communautés se mettent ensemble pour offrir un service administratif beaucoup plus efficace, plus économique, que nous bonifions avec un agent communautaire», explique Alain Guitard, le maire adjoint de Nigadoo.

Les administrateurs se sont succédé à un rythme effréné depuis dix ans à Nigadoo. Avec la nouvelle formule, le conseil municipal s’attend à plus de stabilité.

«Pour beaucoup d’administrateurs qui viennent dans des petits villages comme nous, c’est un tremplin pour un autre emploi. C’était toujours à recommencer. Aussi, chaque année, lors du bilan fiscal, il y avait beaucoup de corrections à faire. Nous voulions donc avoir des personnes de calibre en nous joignant à Pointe-Verte», indique Alain Guitard.

Les salaires et autres dépenses reliées à l’administration seront défrayés à parts égales entre Nigadoo et Pointe-Verte. Les coûts ne devraient pas grimper pour les Villages.

«Ça va équivaloir à peu près à la même masse salariale pour nous. Nous n’aurons pas d’augmentation de coûts, mais une augmentation de connaissances et de services à long terme, dit le maire Doiron. Nous ne commencerons pas à calculer le nombre d’heures que les employés mettent dans chaque bureau. Pour la secrétaire, c’est facile à déterminer, puisqu’elle va travailler une demi-journée à Pointe-Verte et une demi-journée à Nigadoo. Pour le directeur général, le comptable et l’agent communautaire, nous nous attendons à ce qu’ils passent à peu près 50% de leur temps dans chaque municipalité»

«À l’ère de la technologie, on peut faire énormément de choses à distance. Un comité sera tout de même mis sur place pour assurer que l’entente soit respectée», précise M. Guitard.

Le gestionnaire financier doit être embauché en janvier, alors qu’avril est le mois visé pour l’entrée en poste de l’agent communautaire.