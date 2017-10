Une nouvelle chasse à l’as pour le Théâtre Montcalm

Une nouvelle chasse à l’as devrait s’amorcer très bientôt à Saint-Quentin au profit du projet du Théâtre Montcalm.

La semaine dernière, Gérald Thériault a mis fin au suspense de la toute première chasse dédié à cette cause en pigeant l’as de pique, remportant du coup une cagnotte de 26 026$.

La chasse, rappelons-le, sert de contribution de la communauté pour la construction du nouvel édifice. Celle-ci doit amasser un montant d’environ 350 000$.

Jusqu’à présent, la loterie aura permis de recueillir tout près de 40 000$ pour le projet.

«C’est certain qu’on aurait aimé que ça se poursuive encore un moment, car la cause est importante à nos yeux, mais c’est un montant qui est plus que bienvenu. On se retrousse les manches et on recommence en espérant aller chercher un autre 40 000$ ou, on l’espère, encore davantage», souligne la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Le format de l’événement changera par ailleurs quelque peu.

Il n’y aura qu’un prix pour les billets et ceux-ci seront disponibles en vente dans les dépanneurs du coin.

Les gens n’auront ainsi plus besoin d’être présents physiquement lors de la soirée.

«On s’est rendu compte que le nombre de participants avait stagné. On croit qu’en n’exigeant pas la présence des participants lors de la pige, on sera en mesure d’aller chercher une nouvelle clientèle. Ceux qui voudront tout de même être sur place pourront se joindre à nous les mercredis soir», ajoute-t-elle.

Afin d’attirer plus de participants dès le départ, la cagnotte de la nouvelle chasse débutera à 5000$.