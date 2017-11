Attaque de New York: la police fouille le passé du suspect

La police américaine tente de déterminer pourquoi un homme au volant d’un camion a foncé dans la foule sur une piste cyclable près du World Trade Center, mardi à New York, faisant huit morts et 11 blessés.

L’homme a été abattu par la police quand il est descendu du camion en brandissant deux fausses armes et en criant « Allahu Akbar » (Dieu est grand). Il est hospitalisé dans un état critique, mais la chaîne CNN rapporte qu’il collabore avec les enquêteurs.

Une portion d’autoroute longue d’environ trois kilomètres est fermée en plein coeur de Manhattan, aux fins de l’enquête. La police a aussi fouillé un appartement du New Jersey et un camion dans le stationnement d’un magasin Home Depot du même État. Une note a également été trouvée dans le camion loué au volant duquel le suspect a foncé dans la foule.

La police new-yorkaise et la police fédérale des États-Unis, le FBI, ont demandé au public de leur fournir toutes les photos et tous les vidéos qui pourraient être utiles. Cette attaque ressemble à la stratégie proposée par Daech (le groupe armé État islamique) à ses partisans. Au cours des derniers mois, des djihadistes au volant de véhicules volés ou loués ont foncé dans la foule dans plusieurs grandes villes, notamment à Londres, à Barcelone, à Nice et à Berlin.

Des sources ont indiqué, sous le couvert de l’anonymat, que le suspect est un homme de 29 ans, Sayfullo Saipov. Ce dernier est arrivé aux États-Unis légalement en 2010 et détient un permis de conduire de la Floride.

Saipov était un chauffeur de camion commercial et avait fondé deux entreprises en Ohio. Il a aussi conduit pendant quelques mois pour le service Uber.

La police dit que le camion a été loué vers 14 h, mardi après, dans un magasin Home Depot du New Jersey. Saipov aurait foncé dans la piste cyclable environ une heure plus tard, en direction du World Trade Center. Il aurait parcouru 14 coins de rue avant d’emboutir un petit autobus scolaire jaune.

Des images tournées par des témoins montrent Saipov qui se promène dans l’intersection apparemment muni de deux armes de poing, mais que la police a plus tard identifié comme étant un pistolet de paintball et une arme à plombs. Un policier a ouvert le feu quand Saipov a refusé de laisser tomber ses armes.

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a dit que Saipov semble avoir agi seul et que rien ne permet de croire à un complot plus vaste.

Cinq des huit morts sont des amis argentins qui s’étaient rendus à New York célébrer le 30e anniversaire de la fin de leurs études.