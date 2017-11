Des traitements de pointe contre le cancer grâce à l’Arbre de l’espoir

Nouvelles chirurgies pour traiter le cancer de la peau, radiographies plus précises et plus rapides, les dons de la campagne de l’Arbre de l’espoir 2017 profiteront grandement aux patients du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard.

La campagne de l’Arbre de l’espoir prendra fin le 24 novembre, au terme du traditionnel Radiothon organisé au CCNB de Dieppe. Bien qu’aucun objectif n’ait été annoncé, les organisateurs entendent pouvoir financer au moins deux projets majeurs cette année.

Quelque 250 000 $ seront destinés à la création d’une unité de chirurgie micrographique de MOHS. Cette intervention consiste à retirer une tumeur de la peau par petites couches jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cellules cancéreuses.

«Ça permet d’être sûr que la tumeur est complètement enlevée en préservant le maximum de peau. La guérison est plus rapide et ça diminue les chances d’être réopéré», précise la dermatologue Dre Éva Coulibaly.

Les dons permettront l’embauche d’un nouveau dermatologue, et l’installation de deux salles de chirurgie, d’une salle de soins infirmiers et d’une salle d’analyse.

«Pour l’instant, Saint-Jean est le seul endroit en Atlantique où se font ces chirurgies. Les listes d’attentes sont très longues et quand la tumeur évolue plus vite on doit référer des patients à Québec. C’est plaisant de pouvoir agrandir notre palette de services.»

Un demi-million amassé lors de la campagne sa destiné au développement de traitements radiographiques adaptatifs et dynamiques.

«La radiothérapie adaptative consiste à modifier les paramètres durant le traitement en fonction des changements anatomiques du patient comme une perte de poids. Ça donne un traitement plus précis et potentiellement moins d’effets secondaires pour le patient», résume Sylvain Nadeau, physicien médical au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard

La radiothérapie dynamique permet quant à elle d’émettre le faisceau de radiation dans un délai plus court.

«Ça donne un traitement jusqu’à 50% plus rapide, pour le patient c’est plus confortable. Il y a aussi moins de chance qu’il bouge et donc de manquer la tumeur et d’irradier des organes à risque. On parvient à mieux épargner les tissus sains et mieux cibler la tumeur», indique Sylvain Nadeau.

L’innovation pourrait amener le centre d’oncologie à réduire les temps d’attente. Près de 24 000 traitements de radiothérapie y sont effectués chaque année.

Les dons financeront également l’achat de nouveaux fauteuils de traitement pour les patients qui reçoivent des soins à l’Hôpital régional d’Edmundston.