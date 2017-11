À Shippagan, recycler les vêtements est à la mode!

Comment inciter les jeunes à recycler leurs vêtements, à porter des articles de seconde main et à trouver ça tendance? L’école Marie-Esther à Shippagan a trouvé la solution. Au printemps, elle a ouvert une friperie pour les élèves et le personnel scolaire. L’endroit est très prisé.

Pendant des mois, le local 1616 à l’école Marie-Esther, à Shippagan, est resté inoccupé. Il est aujourd’hui rempli de vêtements.

Du linge, il y en a partout et de toutes les sortes: pour les jeunes, pour les adultes, des accessoires, des chaussures et même dans un coin, sous plastique, des robes de bal. Cette ancienne salle de classe est devenue une friperie.

Elle est réservée aux élèves et au personnel de l’établissement qui peuvent s’y rendre tous les jours de la semaine, pendant la pause du midi. Dannie David Larocque, enseignante ressource, a ouvert cette boutique en mars.

«La crise du verglas m’a fait prendre conscience qu’il y avait des personnes dans le besoin, parmi lesquelles des jeunes scolarisés dans notre école. Cette friperie, c’est un moyen de les aider», explique-t-elle.

«Il n’était pas question de les aider en les stigmatisant, ajoute la directrice adjointe par intérim, Nicole Boudreau. C’est pourquoi notre friperie est accessible au plus grand nombre. Nous voulons la rendre cool.»

Le succès a été fulgurant. Il ne se dément pas. Au moins un sac-poubelle plein – quand ce n’est pas plus – est déposé à la porte de la friperie, chaque matin.

Les vêtements sont triés, lavés dans l’enceinte de l’école, puis mis sur présentoir. En milieu de journée, ceux qui veulent viennent magasiner et repartent avec leurs trouvailles.

«On ne fait pas payer les élèves. C’est entièrement gratuit pour eux. Aux adultes, on leur demande une contribution dont ils fixent le montant. L’argent récolté nous permet d’acheter les produits nettoyants et autres. On a commandé des paravents pour faciliter les essayages et des étagères pour ranger les jeans. Ils seront classés par taille», renseigne Dannie David Larocque.

Les adolescents raffolent du système.

«On vient au moins une fois par semaine», confient Ashley Duguay Martin, 17 ans, et sa sœur Alyssa, 15 ans.

Cette dernière aime particulièrement la qualité des articles disponibles.

«Y a du beau linge!»

Anthony Randall-Chiasson, 15 ans, se réjouit du choix. C’est un habitué de la friperie.

«J’ai trouvé une veste noire. Je la porte régulièrement. Magasiner, c’est mon sport favori.»

En privilégiant la friperie de leur école plutôt que les commerces classiques, les élèves font des économies. Les sœurs Duguay Martin avouent en profiter pour s’offrir plus de sorties avec leurs amis.

Ils se retrouvent au cinéma, au restaurant ou autour d’une crème glacée. Anthony, lui, met de l’argent de côté en vue d’un voyage scolaire qu’il va effectuer l’été prochain, en Grèce.

Le soutien de la communauté

La friperie de l’école Marie-Esther, à Shippagan, dépasse le cadre de l’établissement. Les gens de la communauté soutiennent l’initiative.

Des résidents de la municipalité et de ses alentours donnent les vêtements qu’ils ne portent plus. Le magasin Robichaud Lingerie, situé sur le boulevard J.-D.-Gauthier, a cédé les cintres sur lesquels sont accrochés les habits et des sacs en plastique.

L’entreprise Nettoyeur Vert a fourni les robes de bal. Il s’agit de modèles qui n’avaient pas été réclamés. Même la paroisse Saint-Pierre, à Lamèque, a participé en finançant l’achat de nouvelles laveuse et sécheuse – un coup de pouce permis grâce à l’argent de la Chasse à l’as.

La polyvalente Louis-Mailloux à Caraquet songe à en proposer une.

«On a entendu parler du succès que ça remportait. Depuis sept ans, notre intervenante en milieu scolaire donne des vêtements aux élèves les plus démunis. Mais c’est un service non officiel, et ce n’est pas évident de cibler ceux qui en ont besoin. Ce qui nous plaît avec ce concept-ci, c’est d’avoir un service qui touche tout le monde», déclare Laurence Lemaire.

L’agente de développement communautaire à Caraquet pense que la polyvalente pourrait avoir sa propre friperie d’ici la fin de l’année scolaire, au plus tard à la rentrée 2018.

Une initiative aux vertus pédagogiques

Elle n’a l’air que d’un service communautaire, et pourtant la friperie de l’école de Shippagan a également des vertus pédagogiques.

«Nous avons le souci de sensibiliser les jeunes au recyclage des habits et donc à la protection de l’environnement, plutôt que de les inciter à la surconsommation», souligne Nicole Boudreau, directrice adjointe par intérim à Marie-Esther.

Par ailleurs, les responsables de cette initiative souhaitent changer la perception que les élèves peuvent avoir des vêtements d’occasion.

«Pour beaucoup, c’est mal vu. C’est une culture à développer. Il n’y a pas de vraies friperies dans la Péninsule, comme Guy’s Frenchys à Moncton», poursuit Mme Boudreau.

Dans le Nord-Est, les banques alimentaires de Lamèque, de Neguac et de Bertrand ont leur propre boutique de seconde-main où les articles sont vendus à bas prix.

«Nous ne cherchons pas à les concurrencer. Au contraire, nous sommes complémentaires. Lorsqu’on trie les affaires qu’on reçoit, on en repère toujours quelques-unes qui ne correspondent pas à nos jeunes. À force, on sait ce qui leur plaît. Ces affaires sont envoyées gratuitement à Secours amitié, à Lamèque», précise Dannie David Larocque, enseignante ressource.

Élève en 10e année, Anthony Randall-Chiasson affirme se moquer que les vêtements qu’il trouve à la friperie soient neufs ou non. Ce qui prime dans son cas c’est qu’ils lui aillent, qu’ils soient dans son style et de qualité.