Bois d’oeuvre: le Nouveau-Brunswick encaisse un dur coup

L’industrie forestière du Nouveau-Brunswick subit un important revers qui risque de lui coûter cher. Une bonne partie du bois d’oeuvre produit chez nous et exporté aux États-Unis sera bel et bien frappé d’importants droits compensateurs.

Le ministère américain du Commerce a annoncé, jeudi par voie de communiqué de presse, les droits qui seront imposés à certains produits de bois résineux en provenance du Canada. Il est question du bois, du revêtement, des planchers et de certains autres produits.

«Bien que je sois déçu qu’il n’y ait pas eu une entente négociée entre les producteurs de bois d’oeuvre domestiques et canadiens, les États-Unis sont engagés envers du commerce libre, juste et réciproque avec le Canada», indique le secrétaire du Commerce, Wilbur Ross.

Comme ils en sont arrivés à la conclusion que les producteurs canadiens bénéficient de subventions gouvernementales et qu’ils font du «dumping» (vendre des produits en deçà de leur juste valeur), les Américains imposeront des droits compensateurs totalisant 20,83% aux producteurs canadiens.

C’est environ 6 points de pourcentage de moins que les droits préliminaires annoncés plus tôt cette année et suspendus à la fin août en attendant la décision finale.

Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse s’en tirent cependant à bon compte et seront exemptées, mais pas le Nouveau-Brunswick. Les efforts du gouvernement libéral de Brian Gallant au cours des derniers mois afin de convaincre les États-Unis de l’épargner n’ont finalement pas porté leurs fruits.

Des conditions particulières s’appliqueront à certains producteurs. C’est le cas de l’un des plus gros joueurs néo-brunswickois, J.D. Irving Limited, dont les produits seront touchés par des tarifs punitifs de 9,92%.

Le dernier espoir de l’industrie néo-brunswickoise repose maintenant sur la décision de la Commission du commerce international des États-Unis, qui doit maintenant évaluer la décision du ministère du Commerce.

La Commission a maintenant 45 jours pour déterminer si les exportations canadiennes de bois d’oeuvre au sud de la frontière ont causé un préjudice à l’industrie américaine. Si elle détermine que oui, les droits compensateurs seront alors coulés dans le béton.

Déception dans l’industrie forestière

Le directeur général de Forêt NB, Mike Légère, se dit déçu de la décision des Américains de ne pas accorder d’exemption au bois néo-brunswickois. Il note que les droits compensateurs préliminaires de base ont été revus à la baisse, mais cela n’est pas assez, selon lui.

«On aurait préféré une solution négociée entre les deux pays, mais malheureusement on n’est pas rendus à ce point-là. Il y a eu une petite réduction des tarifs, mais à la fin de la journée, en se fiant à notre historique dans ce dossier, on croit qu’on méritait une exemption des tarifs. Notre position là-dessus n’a pas changé», dit-il en entrevue téléphonique.

Le son de cloche est le même de la part de la directrice générale de la Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, Susannah Banks.

«On est extrêmement déçus. Ça va vraiment compliquer les choses pour les moulins néo-brunswickois. On est particulièrement déçus que tous les moulins néo-brunswickois n’aient pas reçu les mêmes tarifs que J.D.I. (J.D. Irving Limited). C’est très injuste pour eux», a dit-elle.

Quel impact ces droits compensateurs auront-ils au N.-B.?

Les représentants de l’industrie à qui nous avons parlé s’entendent pour dire que les tarifs totalisant plus de 20% qui seront imposés à la plupart des producteurs de bois d’oeuvre du Nouveau-Brunswick auront d’importantes conséquences.

Susannah Banks se console cependant en se disant que des facteurs hors de leur contrôle

donnent, du moins pour l’instant, un coup de main à l’industrie.

«Si les conditions actuelles du marché demeurent les mêmes –prix élevés payés aux États-Unis, demande élevée et faible taux de change du dollar canadien–, on peut probablement tenir bon jusqu’à une décision des tribunaux soit rendue ou qu’une entente soit conclue. Le défi, c’est si l’une de ces choses, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles.»

Mike Légère abonde dans le même sens. «Jusqu’à maintenant, on est capable de se soutenir à cause du prix élevé des prix de commodité comme le bois de sciage et de la faiblesse de la piastre canadienne. On espère qu’on peut continuer comme ça. En attendant, on va essayer de trouver des solutions.»

Mais si le dollar canadien augmente ou que le prix du bois d’oeuvre diminue, ce sera une autre histoire, note-t-il. «Ce sera une différente situation, mais jusqu’à maintenant, on est capable de s’en sortir», note-t-il.

– Avec des extraits de La Presse canadienne

Plus de détails à venir.