Chasser ou pas chasser, le chevreuil blanc?

Malgré sa rareté, le chevreuil blanc n’a pas de statut particulier et peut être chassé comme n’importe quel autre cerf de Virginie. Au moins deux ont été observés au Nouveau-Brunswick, cet automne.

Le député de Riverview, Bruce Fitch, a eu de la chance, le 7 octobre. Alors qu’il se promenait au Domaine Latitude 46, un vignoble du Sud-Est, il a aperçu un chevreuil blanc. Avant que la bête hors du commun s’éloigne, il a réussi à prendre quelques photos avec son téléphone cellulaire.

Selon Dwayne Sabine, biologiste du ministère du Développement de l’énergie et des ressources, moins de 1% des chevreuils ont le profil génétique du chevreuil observé par M. Fitch. Malgré cela, affirme-t-il, le chevreuil blanc n’a pas de statut spécial qui le protège des chasseurs.

Antoine Bastarache, président du Club de tir du comté de Kent, estime que les chasseurs n’ont pas à se sentir coupables en pressant sur la détente s’ils rencontrent un chevreuil blanc.

«Il y a des chasseurs qui le tireraient, parce que c’est assez commun. On voit souvent des vaches et des veaux blancs, mais des bucks c’est plus rare. Depuis que je suis dans la chasse (il y a environ 50 ans), j’en ai vu quatre ou cinq.»

M. Bastarache affirme qu’il connaît un chasseur de Cocagne qui a déjà abattu un chevreuil blanc.

Pas un chevreuil albinos

Contrairement à ce que l’on pourrait croire à première vue, le chevreuil blanc observé par Bruce Fitch n’est pas albinos – c’est-à-dire un animal complètement dépourvu de pigmentation.

Le député de Riverview a plutôt observé un chevreuil atteint de leucistisme, une particularité génétique due à un gène récessif, qui donne une couleur blanche au pelage ou aux plumes.

La preuve, explique M. Sabine, est le fait que la bête n’a pas les yeux roses et que ses oreilles sont noires.

Communément nommés «chevreuil-pie» ou «piebald», ils naissent quand deux chevreuils ayant le gène récessif du leucistisme s’accouplent.

La plupart des chevreuils-pie n’ont que quelques taches blanches, mais dans certains cas ils sont presque entièrement blancs. Ils ont moins de chance de survivre que les chevreuils non leucistiques, parce qu’ils sont plus visibles dans la nature.

«Ils sont rares, mais on les voit ici et là. J’en ai vu quelques-uns moi-même. Le gène qui cause cela est plus commun qu’on pourrait penser. Il y a beaucoup de chevreuils qui ont le gène, mais il se manifeste seulement quand deux d’entre eux ont des jeunes.»

Jeudi, le biologiste a affirmé à l’Acadie Nouvelle qu’il était au courant de deux observations de chevreuils blancs au Nouveau-Brunswick cette année.

M. Sabine affirme que les bêtes albinos, plus rares que les chevreuils-pie, ont encore moins de chance de survivre à l’âge adulte. Plusieurs perdent la vue à un jeune âge parce qu’ils n’ont pas de pigmentation dans les yeux pour les protéger des rayons du soleil.

«On n’a plus la qualité de bucks qu’on avait dans les années 1980»

La chasse au chevreuil est bien partie au Nouveau-Brunswick. Selon un biologiste du gouvernement provincial, la première semaine de chasse a été meilleure que celle de l’an dernier et les conditions s’annoncent favorables pendant les semaines à venir.

La qualité des chevreuils abattus laisse cependant à désirer, se plaint Antoine Bastarache, qui chasse au Nouveau-Brunswick depuis près de 50 ans. Le président du Club de tirs du comté de Kent, à Bouctouche, voit de moins en moins de chevreuils adultes mâles à grand panache.

M. Bastarache croit qu’il y a trop de prédateurs naturels dans la province, particulièrement les coyotes et les ours noirs. De plus, il estime que les chasseurs d’aujourd’hui sont plus aptes à abattre de jeunes adultes mâles qu’il y a 30 ans.

«La majorité de ceux qui achètent un permis vont voir un chevreuil aux petites cornes, d’environ un an et demi, et le descendre. Ils n’ont pas la chance de devenir de gros bucks. Tu ne peux pas blâmer les chasseurs non plus. Ils paient pour leur permis de chasse, et ils vont chasser ce qu’ils peuvent chasser légalement.»

En moyenne dans les cinq dernières années, seulement un chasseur sur huit a du succès lors de la chasse au chevreuil. Dans les années 1980, un sur cinq avait du succès, même si plus du double des permis était vendu.

Les cerfs de Virginie seront de plus en plus actifs dans les prochains jours, avec l’arrivée de la période de rut. Les chasseurs ont habituellement leurs meilleurs taux de succès autour du 10 novembre, affirme M. Bastarache.

L’an dernier, le nombre de chevreuils abattus au Nouveau-Brunswick a grimpé à 5386. Il s’agissait d’une hausse de près de 1000 comparativement à la récolte historiquement basse de 2015 (4378).

Les chiffres sont bas si on les compare à ceux d’il y a 20 ou 30 ans. Dans les années 1990, entre 10 000 et 12 000 cerfs de Virginie étaient abattus chaque année. Dans les années, il y en avait entre 20 000 et 30 000 par an.