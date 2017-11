Chimiothérapie: conserver les services coûterait 120 000$ par année

Il y a de ces offres qu’on ne peut refuser… C’est exactement de cette façon que le Réseau de santé Vitalité perçoit la proposition qu’elle vient de soumettre au gouvernement afin de régler le dossier de l’oncologie à Grand-Sault et à Saint-Quentin.

120 000$ par année.

Voilà ce qu’il en coûterait approximativement pour assurer l’offre de services en oncologie dans ces deux hôpitaux du Nord-Ouest de la province.

Ce montant permettrait notamment l’embauche d’une infirmière immatriculée supplémentaire qui aurait à se déplacer entre les régions de Saint-Quentin et de Grand-Sault de façon rotative, selon les horaires des traitements. Cet ajout se ferait au personnel déjà en place.

Le service venant à eux, les patients n’auraient donc plus à se déplacer vers les hôpitaux d’Edmundston ou de Campbellton, comme ils le craignaient depuis l’annonce de l’abolition des services d’oncologie dans l’hôpital de leur localité respective.

Et puisque le maintien sans réserve des services sur place est une demande émanant directement du ministère de la Santé, le Réseau de santé Vitalité lui demande aujourd’hui de bien vouloir s’acquitter de la facture qu’engendre cette nouvelle dépense.

Cette proposition du réseau a été déposée au ministère de la Santé en milieu d’après-midi, jeudi. On ne sait donc pas à ce stade si elle sera ou non endossée par le ministère, donc s’il acceptera d’ouvrir son portefeuille pour assurer la livraison de ce service dans les communautés de Restigouche-Ouest et de Victoria.

«C’est le prix à payer pour assurer la livraison d’un service sécuritaire, livré par du personnel compétent qui pourra pratiquer suffisamment afin de maintenir sa certification», exprime pour sa part le président-directeur général de Vitalité, Gilles Lanteigne.

Selon lui, le volume de patients des deux hôpitaux combinés devrait en effet garantir le maintien de la certification de cette nouvelle ressource infirmière.

Il s’agissait là d’un des éléments principaux soulevés (trop faible volume) pour expliquer l’abolition du service.

La solution proposée par le Réseau de santé paraît du coup si simple. Pourquoi s’être alors rendu jusqu’à une prise de bec avec le ministère pour y arriver?

«On parle tout de même de 120 000$ par année, ce n’est pas rien. Ça rend notre coût unitaire (coûts du service par patient) beaucoup plus élevé à ces endroits que la moyenne. Avec le personnel en place à Edmundston et à Campbellton, nous aurions été en mesure de répondre à la demande», indique-t-il, notant qu’au moment de prendre la décision d’abolir les services aux deux sites, on dénombrait uniquement 18 patients.

«On fait attention au moindre dollar que nous dépensons et c’est ce à quoi on s’attend de nous. C’est pourquoi nous avons besoin de l’aide (monétaire) du gouvernement pour mettre cette solution en branle. Et comme ce dossier semble être une priorité pour le gouvernement, la balle est dans son camp», ajoute le PDG.

M. Lanteigne dit par ailleurs comprendre la grogne des gens de Grand-Sault et de Saint-Quentin, plus particulièrement celle des patients atteints de cancer.

Il rappelle par contre que la préoccupation du réseau dans ce dossier a toujours été d’offrir un service sécuritaire et de qualité en tout temps aux patients.

«Nos décisions ont toujours été prises en ce sens. Maintenant, si le gouvernement est prêt à mettre la main dans ses poches pour nous aider à améliorer des services, on ne peut pas être contre», dit-il.

Si cette proposition est acceptée, combien de temps cela prendrait-il au réseau pour la mettre en branle?

«Ça peut se faire très rapidement. Si on a une réponse positive demain matin, à midi c’est entamé», estime M. Lanteigne.