Feu vert pour le recyclage au Restigouche… sauf à Campbellton

Après plusieurs années de discussions, le recyclage à domicile verra finalement le jour au Restigouche. Les citoyens de Campbellton devront toutefois patienter, la municipalité ayant décidé de ne pas prendre part au programme.

Les fameux bacs bleus feront leur apparition dans la région en 2018. Les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche ont en effet voté majoritairement, jeudi soir, en faveur de la mise sur pied du programme de recyclage à domicile.

Mais malgré cette apparente bonne nouvelle, on était pourtant loin de sourire et de se féliciter autour de la table. On sentait plutôt une déception, un certain agacement, au sein des élus présents. La raison: la principale ville de la région a brisé l’unanimité et refusé de joindre le programme.

«En venant ici ce soir, je savais que ça allait être difficile, que la décision de mon conseil allait être impopulaire.»

La mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin avait vu juste. Son vote contre la mise en place du projet a laissé pantois plusieurs de ses compères. Elle tient par contre à préciser que Campbellton n’est pas contre l’idée du recyclage.

«Qu’on se comprenne bien, le problème c’est l’argent. Nous n’avons tout simplement pas les fonds nécessaires pour démarrer un tel programme chez nous. Nous n’avons pas 250 000$ pour acheter les bacs et notre taux de taxation est suffisamment haut comme ça. Je ne peux pas en demander davantage à mes citoyens», dit Mme Anglehart-Paulin, notant que le taux a d’ailleurs haussé de 0,02$ lors de son dernier budget.

Maire d’Atholville et président de la CSR-Restigouche, Michel Soucy avoue qu’il aurait aimé annoncer le lancement le programme conforté par un mandat unanime. «On respecte la décision de Campbellton, mais nous, on va de l’avant quand même. Et rien n’empêchera la ville de revenir sur sa décision dans le futur et joindre le programme», indique-t-il, précisant que la présence de la Ville dans le programme – bien que souhaitée – n’était pas un prérequis pour son implantation régionale.

À Atholville par exemple, l’implantation du programme – incluant les bacs – se chiffre à 112 000$ ou l’équivalent de 73$ par résidence.

Selon M. Soucy, le retrait de Campbellton du programme de recyclage ne devrait pas changer outre mesure les budgets de fonctionnement prévus pour les autres municipalités.

Autour de la table, les opinions sur le sujet étaient passablement similaires.

«C’est décevant, mais je comprends la situation. Pour nous aussi ça représente un gros montant et nous avons eu un débat sur la question. Il y a un coût, mais c’est un coût somme toute raisonnable pour entreprendre un tel projet de société», a indiqué le maire de Balmoral, Charles Bernard.

Son confrère de Dalhousie, Normand Pelletier, a abondé dans le même sens.

«S’il y a une municipalité qui a été affectée financièrement au cours de la dernière décennie, c’est bien nous. On sait ce que ça signifie manquer d’argent. Mais on a tout de même décidé de voter en faveur du programme. On recycle à domicile pratiquement partout ailleurs, sauf ici. Comme leaders communautaires, on se doit de donner l’exemple à nos jeunes comme quoi on a notre environnement à cœur», a souligné le maire, notant qu’il n’a pas l’intention d’augmenter pour autant les taxes en raison de ce programme.

Ironiquement, c’est à la station de transfert située à Campbellton que se retrouveront les matières recyclables avant d’être redirigées vers un centre de tri. Bien qu’elle ne participera pas au recyclage, la Ville devra par contre contribuer aux améliorations nécessaires à la station de transferts.

La CSR-Restigouche votera sur l’adoption du premier budget de fonctionnement pour le programme de recyclage à domicile lors de sa prochaine rencontre prévue le 23 novembre.