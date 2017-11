«Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à ma fille»

La violence conjugale n’a pas de visage. Connie Saulnier, de Clare en Nouvelle-Écosse, mène une croisade pour partager l’histoire de sa fille Jennifer – qui est devenue tétraplégique après avoir été violemment frappé par son conjoint – et pour sensibiliser les gens aux réalités des relations violentes et abusives.

Mme Saulnier a partagé son récit lors d’une conférence de la Table de concertation pour contrer la violence dans la Péninsule acadienne, à Tracadie.

Le matin du 4 août 2010 restera gravé dans la mémoire de Connie Saulnier à tout jamais.

Alors qu’elle se prépare à passer la journée à la plage avec ses petits-enfants, le téléphone sonne. Au bout du fil, un médecin de Jacksonville, en Floride, lui annonce que sa fille Jennifer, âgée de 38 ans, a subi de graves blessures «après avoir trébuché sur son chat».

Inquiète, la mère se trouve un billet pour le prochain vol en direction de la Floride.

Une fois là-bas, elle constate l’ampleur des blessures. Sa fille est paralysée, dans un état critique, avec le nez cassé et une contusion très grave à la moelle épinière. Elle respire grâce à un appareil de ventilation artificielle.

Près d’un mois et demi s’est écoulé avant que Jennifer commence à retrouver la parole. Elle a passé près de 60 jours dans l’hôpital de Jacksonville avant d’être transférée dans un hôpital à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, où elle a continué de recevoir des soins.

Des soupçons

Malgré la version officielle des événements, le doute s’est rapidement installé dans l’esprit de Connie Saulnier. Un soir, alors qu’elle changeait les draps d’un lit dans l’appartement de sa fille, à Jacksonville, elle a découvert une tache de sang, environ la taille d’une assiette, sur un matelas. Au cours des prochaines heures et journées, elle a trouvé d’autres indices qui semblent raconter une toute autre histoire.

«J’ai trouvé des indices qui m’ont fait croire que c’était autre chose qu’un accident. Je me suis toujours demandé comment elle aurait pu subir de blessures aussi graves en s’accrochant sur un chat.»

Elle prend contact avec la police de Jacksonville qui ouvre une enquête, mais à ce moment-là, aucune accusation n’est portée contre le conjoint. Jennifer n’a plus aucun souvenir de cette soirée. Elle n’est donc pas en mesure de partager des détails avec la police.

Ce n’est qu’en novembre 2011, plus d’un an après l’incident, que Jennifer commence à retrouver la mémoire.

Que s’est-il passé?

Le soir du 2 août 2010, Jennifer Saulnier décide de célébrer ses 38 ans avec quelques amies. Bien qu’elle avait prévu de rentrer vers 23 heures, la soirée s’étire un peu plus longtemps que prévu et elle arrive chez elle après minuit. Nerveuse, elle sait que son conjoint risque de ne pas être content. Une amie lui propose même de venir dormir chez-elle, mais Jennifer décide de rentrer à la maison.

Une dispute éclate et son conjoint lui assène un coup poing sur le nez. Il lui tire a ensuite les cheveux tellement fort qu’il lui casse le cou. Le lendemain, elle n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé, et son conjoint lui dit qu’elle a trébuché sur un chat. Il attend deux jours avant de contacter les services d’urgence.

Avec les témoignages nécessaires à leur disposition, la police de Jacksonville poursuit son enquête et porte des accusations

Le conjoint est reconnu coupable et est condamné à cinq ans de prison. Il a cependant été libéré sous caution après trois ans. Selon ce qu’a entendu Connie Saulnier, il est de nouveau dans une relation et il serait même père de jumeaux.

«Je n’imaginais pas que ma propre fille serait victime»

Avant cette affaire, Connie Saulnier reconnaît qu’elle avait certaines idées préconçues au sujet de la violence conjugale.

«Je pensais qu’une victime venait probablement d’une famille pauvre et qu’elle avait peu de confiance en elle. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à ma fille qui avait beaucoup de confiance en elle. Elle avait un bon emploi et beaucoup d’amies. Elle connaissait aussi le taekwondo, alors je me suis dit qu’elle pouvait se défendre. Si quelqu’un me l’avait dit, je ne l’aurais jamais cru.»

Sept ans plus tard, elle sait maintenant que des femmes et des hommes de tous les horizons sont à risque. Depuis quelques années, elle partage son histoire avec des étudiants d’un peu partout pour les sensibiliser à la réalité de la violence conjugale. Au départ, elle ne savait pas trop comment ils réagiraient.

«Les jeunes peuvent des fois être un peu agité et tout ça, mais pour te dire la vérité, quand je parle et quand je leur montre la vidéo de Jennifer qui parle, ils sont tellement tranquilles que tu pourrais entendre une épingle tombée. Souvent ils viennent me parler et par la suite, leurs parents m’appellent pour me remercier.»

«Je la trouve courageuse»

La vie de Jennifer Saulnier ne sera plus ce qu’elle a déjà été. En plus de prendre 38 pilules par jour pour combattre de potentielles infections, la douleur est constante. Elle a retrouvé l’usage de ses bras, mais elle peut à peine bouger les doigts. Elle se promène en fauteuil roulant et elle habite dans un foyer de soins spécialisés à Halifax. Elle subit régulièrement d’autres interventions médicales pour traiter d’autres complications, comme des plaies de lit.

Malgré tout, elle refuse de se voir comme une victime, dit sa mère.

«Elle souffre encore, mais elle est comme sa grand-mère. Elle refuse de s’apitoyer sur son sort. Je la trouve courageuse.»