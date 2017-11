Bathurst: épidémie de vols dans des entreprises

Une vague d’entrées par effraction déferle sur Bathurst et de nombreuses entreprises ont été la proie des malfaiteurs. Les suspects courent toujours.

Des commerçants sont sur le qui-vive avec tous les cambriolages qui secouent la municipalité dernièrement.

En octobre, une quinzaine de compagnies ont été fracturées, tandis que onze entrées par effractions résidentielles ont été enregistrées à la Force policière de Bathurst.

«C’est le double de l’année passée et ce n’est pas dans tous les cas que quelque chose a été volé. Aucune arrestation n’a été faite jusqu’à présent et nous n’avons pas de suspect à ce moment-ci. Notre section d’enquêtes travaille beaucoup sur ces dossiers», a indiqué Jeff Chiasson, le porte-parole de la force municipale.

Plusieurs entreprises de construction ont été visées. Pas plus tard que dans la nuit du 31 octobre, vers 12h45, un individu a volé du matériel dans les fourgonnettes de CMD Electrical, stationnées sur la rue Bridge, dans le secteur Est de Bathurst.

Dans une publication qui circule sur Facebook, il est indiqué que l’individu, qui semblait être seul, aurait pris la fuite en direction de Salmon Beach, dans une Dodge Caravan avec une remorque et un feu arrière cassé.

Dans la nuit de dimanche, c’est la roulotte commerciale de Robin Morrison Construction et Renovations, garée dans le parc industriel de Bathurst, qui a été forcée.

«Environ 15 000$ d’équipements ont disparu, en plus des dommages à la remorque. Au début, je pensais que le montant était moins élevé, mais en compilant tout ce qui manque, c’est ce que ça donne», précise M. Morrison.

Deux semaines plus tôt, la compagnie Northern Siding Carpentry était la victime d’un ou plusieurs malfaiteurs, pour une valeur de 15 000$. Sa roulotte de travail, qui se trouvait derrière d’une firme d’ingénierie sur l’avenue King, a été défoncée.

«Mon mari a d’abord pensé que des employés avaient oublié de fermer la porte la veille. Après, il a remarqué que tout était ravagé et qu’une échelle était brisée. Tous les outils ont été dérobés. Que veulent-ils faire avec tous ces outils? Nous sommes en affaires depuis plus de 30 ans et c’est la première fois que ça nous arrive. Mon mari était très contrarié», exprime Angela Chamberlain.

«Tous les deux jours, nous entendons que quelqu’un s’est fait voler. On penserait que les policiers auraient déjà attrapé les voleurs», déplore-t-elle.

Face à l’ampleur de la situation, la Force policière de Bathurst a prodigué des astuces aux entreprises, par le biais de la Chambre de commerce Chaleur, sur les façons de se protéger.

Le gendarme Jeff Chiasson peut également se rendre sur un lieu de travail.

«Nous offrons nos services à toutes les entreprises, en allant sur place vérifier leur propriété pour voir s’il y a des endroits propices à une entrée par effraction», explique l’agent.