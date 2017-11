Tracadie: une mère pourrait bientôt revoir sa fille après sept ans

Les choses s’accélèrent pour Zoe Lidia Suarez Prieto. La mère de famille immigrée dans la Péninsule acadienne attend toujours de faire venir sa fille de Cuba. Si tout se passe comme elle le prévoit, l’adolescente pourrait arriver mi-novembre.

«Je suis très confiante, à 95%, qu’on obtienne le visa tourisme», déclare, d’un ton assuré, Johanne Boivin Drapeau.

Depuis quelques mois, cette spécialiste en immigration, basée à Terrebonne au Québec, accompagne Zoe Lidia Suarez Prieto dans ses démarches.

Cette Cubaine d’origine attend avec impatience les papiers qui autoriseraient sa fille, restée sur l’île de l’océan Atlantique il y a sept ans, à la rejoindre à Tracadie où elle vit. Dans un premier temps, une demande de visa tourisme a été adressée aux services de l’immigration.

«Je devrais avoir une réponse d’ici la semaine prochaine», trépigne la mère.

S’il est délivré, Yalenis, 13 ans, pourrait débarquer au Canada et y rester jusqu’à six mois. Une période au terme de laquelle elle devra retourner dans son pays d’origine.

Zoe Lidia Suarez Prieto et Johanne Boivin Drapeau rassemblent, en parallèle, les documents nécessaires pour compléter une autre demande, celle d’une résidence permanente au nom de l’adolescente.

«Les délais d’attente pour ce type de visa sont de 12 mois. On peut supposer que Yalenis aurait le droit de vivre avec sa mère, au plus tard au cours de l’automne 2018», précise la spécialiste.

Ces perspectives réjouissent la résidente de Tracadie. Cela fait cinq ans qu’elle n’a pas vu sa fille. Sa priorité est de la faire venir en tant que touriste le plus tôt possible.

«Dès qu’on a une réponse positive des services de l’immigration, j’achète les billets d’avion. S’ils me disent non, je serais déçue, mais je ne baisserai pas les bras.»

Ces retrouvailles, elle y pense constamment.

«Ça m’empêche de dormir. J’ai tellement hâte. Ça fait si longtemps que j’attends ça», confie-t-elle.

L’idée de passer les fêtes de fin d’année avec son aînée remplit son regard d’étincelles.

«Ce serait mon plus beau cadeau. On n’a jamais eu un Noël comme ça. Yalenis n’a jamais vu les maisons décorées comme ici et la neige.»

Le changement s’annonce brutal pour l’enfant. S’adaptera-t-elle au rude climat? Se fera-t-elle de nouveaux amis? Se plaira-t-elle à Tracadie? Zoe Lidia Suarez Prieto se pose naturellement toutes ces questions.

«On se parle tous les jours au téléphone avec Yalenis. Elle me dit tout le temps qu’elle veut plus que tout être avec moi. Ça me rassure.»

Cette semaine, la Cubaine a emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville de Tracadie. Il est plus grand que celui qu’elle avait auparavant.

«J’avais besoin d’une chambre supplémentaire pour recevoir ma fille.»

En attendant, elle peut compter sur le soutien de la communauté.

«C’est une femme formidable qui se donne sans compter. Je suis contente que tout s’arrange pour elle. Être séparée de son enfant est la chose la plus difficile qui soit», déclare Cristina Gastelu.

Cette amie de Zoe Lidia Suarez Prieto sait de quoi elle parle. Pendant un temps, elle a vécu loin de son fils resté chez eux au Pérou. Aujourd’hui, ils sont à nouveau réunis et heureux.

Processus plus rapide

Afin d’obtenir gain de cause pour vivre aux côtés de sa fille, Zoe Lidia Suarez Prieto met toutes les chances de son côté.

Le mois dernier, elle a rencontré le député de la circonscription Acadie-Bathurst, Serge Cormier, par ailleurs secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Celui-ci confirme s’être entretenu avec elle, mais il ne peut commenter un cas particulier comme celui-ci. Le député fédéral insiste sur l’action entreprise par le gouvernement auquel il appartient pour réduire les délais d’attente dans les dossiers de regroupement familial.

«Sous l’ancien gouvernement conservateur, les candidats devaient patienter entre 26 et 30 mois. Désormais, si le processus est respecté, cela demande 12 mois de traitement.»

Selon Serge Cormier, l’immigration demeure un facteur de poids pour maintenir la croissance économique du pays.

«Tous les ans, nous enregistrons plus de décès que de naissances au Canada. Des postes sont à combler. Nous avons besoin de l’immigration. Dans le même temps, notre système est robuste et bien géré. Il nous faut poursuivre une campagne d’immigration soutenue et choisie.»

Ottawa vient d’annoncer que les seuils d’immigration seront graduellement rehaussés d’ici 2020. Ils passeront ainsi de 300 000 à 340 000 nouveaux arrivants, chaque année.

Ces seuils porteront l’immigration au Canada à près de 1% de la population totale.