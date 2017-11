La chimiothérapie sur le point d’être sauvée dans le Nord-Ouest

Les services de chimiothérapie à Grand-Sault et Saint-Quentin sont sur le point d’être sauvés, selon le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Benoît Bourque a annoncé, vendredi, que son ministère et le Réseau de santé Vitalité avaient trouvé des solutions pour maintenir ce service pour les patients atteints de cancer dans ces deux petits hôpitaux du Nord-Ouest.

La province pourrait notamment accepter la demande de Vitalité qui souhaite obtenir 120 000$ de plus annuellement pour embaucher une infirmière immatriculée supplémentaire et permettre au personnel infirmier de se déplacer dans les régions de Grand-Sault et de Saint-Quentin.

«(La solution) que Vitalité propose est viable, mais nous pensons aussi qu’il y a une ou deux autres alternatives qui pourraient être viables aussi», a confié M. Bourque.

«Je n’annonce pas aujourd’hui laquelle de ces solutions va être (choisie), mais il y en a une, ça, c’est sûr.»