Conflit de travail en vue à l’Hôtel de Ville de Moncton

Les négociations sont au point mort entre les employés de l’Hôtel de Ville de Moncton et leur employeur. La section locale 60200 de l’Association des employés de l’Hôtel de Ville a rejeté la dernière offre de la municipalité.

Le syndicat représente environ 230 employés municipaux, qui occupent des postes administratifs, techniques et d’encadrement.

Entamées en janvier 2017, les négociations entourant la signature d’une nouvelle convention collective achoppent sur la question des salaires. L’offre de la ville présentée le 16 octobre dernier prévoyait une hausse salariale de 6,5% sur quatre ans.

«Tous les autres points non pécuniaires et propositions ont été négociés de bonne foi par les deux parties», précise la ville dans un communiqué.

«Plusieurs rencontres ont eu lieu, puis en septembre, les parties prenantes ont déposé conjointement une demande de conciliation».

Suite au refus des syndiqués, le conciliateur a signalé au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique que les négociations sont dans une impasse.

Le ministre Gilles LePage a désormais la possibilité de nommer une commission de conciliation afin de forcer les deux partis à s’entendre. Dans le cas contraire, les syndiqués seront en mesure de déclencher la grève au bout de sept jours alors que la Ville de Moncton pourrait mettre ses employés en lock-out.

La possibilité d’une grève ou d’un lock-out n’est donc pas à exclure, reconnaît Isabelle LeBlanc, la directrice des communications de la Ville de Moncton.

«Ça pourrait se produire aux alentours du 24 ou du 25 novembre. C’est certain qu’on souhaite arriver à une entente d’ici là, on ne veut pas qu’il y ait d’interruption de services et que les résidents soient affectés», dit-elle.

«On doit se préparer à l’éventualité même si on ne veut pas que ça se rendre jusque-là. On travaille sur un plan de contingence, on doit déterminer dans chaque département quels sont les services essentiels.»