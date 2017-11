Le Conseil économique recherche des coups de coeur

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick dévoile les finalistes pour les prix Coups de cœur, une nouvelle récompense qui vise à reconnaître des entreprises qui font une différence au niveau régional.

Chaque année, le banquet du CÉNB attire plus de 500 entrepreneurs et gens d’affaires de la province. Au cours de la soirée du 18 novembre au Delta Beauséjour de Moncton, le convoité prix de l’Entreprise de l’année sera remis.

Les prix Coups de coeur, une nouveauté pour 2017, seront aussi lors de la grande soirée. La nouvelle récompense permet de souligner l’apport des entreprises à un niveau plus régional.

«En plus d’avoir le prix de l’Entreprise de l’année, il est important aussi de célébrer nos entreprises et l’apport qu’elles ont dans leur région respective et leur communauté. On décernera donc quatre prix pour quatre différentes régions, le Nord-Ouest, le Sud-Est, le Nord-Est et le Sud-Ouest. Les quatre nommées sont des entreprises qui brillent et qui ont un impact au niveau régional, provincial ou même national et international et qui font briller le réseau et la francophonie entrepreneuriale», a expliqué Thomas Raffy, président-directeur général du CÉNB.

Les membres du CÉNB seront appelés à voter pour déterminer quelle entreprise, par région, recevra le prix Coup de coeur. Ils sont quatre entreprises nommées par région.

«Les membres vont voter. Donc c’est un prix vraiment par les membres et pour les membres», a ajouté M. Raffy.

Le CÉNB en tournée

Les entrepreneurs du Nouveau-Brunswick font face à plusieurs défis. Le CÉNB part en tournée pour trouver des solutions.

«On connaît déjà les défis. On connaît déjà les préoccupations de la communauté d’affaires francophone. On connaît déjà certaines pistes de solution et le but de cette tournée est de parler d’actions concrètes».

La Tournée de solutions, organisée par la Fondation du Conseil économique du Nouveau-Brunswick convie la communauté d’affaires francophone et les autres acteurs économiques, comme les établissements d’enseignement postsecondaire et les gouvernements, à discuter des problèmes, comme le manque de main-d’œuvre.

«Par exemple, on sait qu’on a un problème d’accéder à de la main-d’œuvre qualifiée. On sait qu’une des pistes de solution, c’est la formation de cette main-d’oeuvre, mais concrètement, ça veut dire quoi?».

La tournée commence le 7 novembre au Casino Grey Rock d’Edmundston dès 9h. Le CÉNB s’arrêtera ensuite à Bathurst le 9 novembre, à Tracadie le 15 novembre et à Moncton le 17 novembre.