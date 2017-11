Le Festival d’été de Saint-Léonard sera de retour

Fiers du déroulement en juillet du premier Festival d’été de Saint-Léonard, les organisateurs de l’évènement s’activent déjà en prévision de l’édition 2018 qui aura lieu du 13 au 15 juillet.

Ceux-ci ont récemment fait le bilan de la première édition lors d’une réunion publique, qualifiant le festival de réussite et de succès financier.

De fait, les organisateurs ont révélé que le festival s’est soldé par un surplus de 7400$.

«Grâce au travail acharnée et à nos commanditaires, nous avons réussi à surpasser nos objectifs. Il y a eu plus de visiteurs que prévu et nous avons dépensé intelligemment», a indiqué Kevin Ouellette, le président du festival.

«En plus des visiteurs, le beau temps était au rendez-vous, nous n’avons pas à nous plaindre pour une première édition qui a offert aux gens un festival rempli d’activités», a-t-il ajouté.

Les organisateurs ont tenu à saluer l’appui de la communauté qui a participé en grand nombre aux différentes activités de financement qui ont précédé la tenue du festival et assuré sa présentation.

Ces activités diverses reprendront d’ailleurs dès ce mois-ci avec la présentation d’une foire artisanale qui devrait réunir plus d’une cinquantaine d’exposants.

L’évènement se tiendra le 25 novembre à l’école Grande-Rivière.

Même si la programmation restera sensiblement la même l’an prochain, les organisateurs voient grand pour le prochain Festival d’été de Saint-Léonard.

«Il y aura à nouveau un concours de beauté, une parade, des activités familiales et des spectacles musicaux au programme. Avec notre surplus et des revenus qui seront sans doute supérieurs, nous prévoyons présenter un spectacle avec un artiste ou un groupe de renom», a raconté Kevin Ouellette.