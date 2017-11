La ruée vers le bon vin à Moncton

Les Grandes dégustations de la 27e Expo vins et gastronomie du monde sont lancées à Moncton. Vendredi après-midi, des centaines d’amateurs du jus de la vigne ont franchi les portes du Colisée de Moncton pour l’événement qui met en vedette 273 produits de 13 différents pays.

Une longue file d’attente s’est formée près de l’entrée avant le lancement de la première des quatre Grandes dégustations. Des oenophiles armés de cartables de notes et de cartes des vins se sont rués vers le magasin temporaire d’Alcool NB installé sur place afin de s’assurer de ramener les meilleures bouteilles à la maison.

Une série d’activités ayant rapport au vin se déroule depuis le week-end dernier, y compris des dégustations éducatives avec des experts et des soupers mettant en vedette les meilleurs chefs de la région. Les Grandes Dégustations se poursuivront vendredi soir et en après-midi et en soirée samedi.

Une quinzaine de vins ont été désignés comme gagnants des Prix d’excellence par les sommeliers Bill Vance, Craig Pinhey, Doug Williams, Craig Astles, Jonathan Wilson et Richard Noiles, ainsi que par des conseillers en produits d’Alcool NB. Ils seront disponibles au magasin temporaire de l’Expo vins jusqu’à épuisement des stocks. Des bouteilles supplémentaires seront disponibles dans certains magasins au printemps.