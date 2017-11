Isabelle Thériault portera les couleurs libérales dans Caraquet

Les partisans du Parti libéral du Nouveau-Brunswick de la circonscription de Caraquet ont choisi leur voie. Ils misent sur la candidate Isabelle Thériault pour les représenter aux élections provinciales en 2018.

Samedi après-midi, Isabelle Thériault a remporté le congrès d’investiture avec 525 votes contre 389 pour son adversaire Yvon Godin, maire de Bertrand. Un total de 915 bulletins de vote ont été soumis. Un seul bulletin a été rejeté.

Après sa victoire, Isabelle Thériault a tenu à remercier tous ceux qui l’ont appuyé lors de sa campagne menant au congrès d’investiture. Elle a aussi souligné la participation de nombreux jeunes qui étaient au Carrefour de la mer de Caraquet pour soutenir l’un des deux candidats.

«Aujourd’hui, il y avait beaucoup de frénésie. Beaucoup de jeunes se sont déplacés pour participer à l’investiture. Je trouve que c’est de bon augure. C’était beau à voir ce mouvement. C’est une journée grande en émotions et je suis très heureuse et je me sens privilégiée que les gens me fassent confiance.»

Mme Thériault est actuellement la directrice générale du Festival acadien de Caraquet. Il n’est pas encore clair si elle va conserver son poste à l’approche des élections provinciales, prévues à l’automne 2018

«Le conseil d’administration va sans doute se manifester bientôt pour parler de la suite des choses au festival.»

Yvon Godin a aussi remercié son équipe du travail accompli au cours des dernières semaines. «Je sors d’ici la tête haute!»

Il promet de continuer de s’investir au sein du Parti libéral.

«On est tous des libéraux, alors on va continuer de travailler ensemble pour le succès de notre circonscription.»

Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick était à la recherche d’un nouveau candidat dans Caraquet depuis que Hédard Albert ait annoncé sa retraite en juin 2016. L’homme politique de Saint-Simon a été élue pour la première fois en 2003.

La circonscription demeure l’un des châteaux forts des libéraux au Nouveau-Brunswick. Depuis 1974, seuls Émery Robichaud (1982-1987) et Gaston Moore (2001-2003) ont réussi à remporter des élections pour le Parti progressiste-conservateur.

Un autre congrès d’investiture libéral a eu lieu dans la Péninsule acadienne samedi soir dans Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore. Il s’agissait d’une formalité pour annoncer officiellement la candidature de Denis Landry, député de la circonscription depuis 2014 et député dans la Péninsule acadienne depuis 1995 (sauf entre 1999 et 2003).

Au congrès d’investiture libéral dans Moncton-Nord-Ouest, les militants libéraux ont choisi la candidate Courtney Pringle Carver.