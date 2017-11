Le vandalisme, un fléau dans nos communautés

Destruction de l’ancien pont ferroviaire d’Inkerman. Belvédère sur la montagne Stewart à Dalhousie incendié. Enseignes de rue volées à Nigadoo. Saccage dans l’ancienne coopérative de Caraquet. Graffitis sataniques sur une église de Moncton. Ce ne sont que quelques-uns des actes de vandalisme perpétrés depuis septembre. Le phénomène semble s’amplifier et souvent, les malfaiteurs demeurent impunis, faute de les avoir pris la main dans le sac.

Les organisations qui en sont victimes et la communauté, font les frais lorsque des infrastructures sont vandalisées. Le Club Motoneige Nord-Est en sait quelque chose.

«Nous avons un relais de motoneige et durant l’hiver, les poignets pour ouvrir les portes et les fenêtres ont été cassés. Nous avons toujours des doutes sur les gens qui commentent ces gestes, mais c’est difficile de les confronter sans preuve. Je ne comprends pas pourquoi ils font cela, parce que ces mêmes gens profitent des installations», soutient Ronald Lanteigne, le président de l’organisme.

«Est-ce qu’ils sont frustrés à la maison et ils défoulent là? Je ne sais pas ce qui peut causer cela, mais c’est sûr qu’il y a un problème et qu’il s’amplifie. Des pancartes «STOP» en plastique sont volées. À quoi ça sert de les voler? Tu ne peux pas faire de l’argent en les revendant. Avant de poser un tel geste, l’individu devrait penser aux conséquences parce qu’il y a des risques d’accident. Si le motoneigiste ne sait pas qu’il doit s’arrêter, il peut se faire frapper par une voiture», explique M. Lanteigne.

Les dégradations des sentiers et refuges de véhicules tout-terrain sont constantes, alors que les tiroirs-caisses des clubs ne débordent pas pour ce type de réparations.

«Au printemps et à l’automne, beaucoup de jeeps et de camions défont nos sentiers, alors qu’ils n’ont pas le droit d’être là. Aussi, nos abris sont souvent attaqués. Fenêtres brisées et dommages à l’intérieur. Les poêles à bois sont jetés à terre ou volés, indique Roger Daigle, le président de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick. Nous n’avons aucune idée pourquoi ils font cela. Quand nous avons du vandalisme, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars à arranger et c’est de l’argent que les clubs n’ont pas pour mettre là-dessus. Ça fait beaucoup de tort.»

Bien qu’on ait tendance à pointer du doigt les jeunes, ils ne sont pas toujours les auteurs de ces bris. Et mettre la main au collet des responsables pour les traduire en justice n’est pas simple.

«C’est certain que ce ne sont pas tout le temps des jeunes. C’est difficile d’apporter ces criminels en cour. C’est un long processus et une fois qu’ils passent devant les tribunaux, ils n’ont rien la plupart du temps. Une dispute par le juge et c’est fini. Pourtant, le vandalisme est un crime», s’exclame M. Daigle.

Cette année, 94 plaintes pour méfaits ont été déposées jusqu’à maintenant auprès de la Force policière de Bathurst contre 113 en 2016.

«Il n’y a pas de peine fixe pour l’infraction de méfait. Les peines peuvent comprendre des mesures de rechange, avec sursis, la probation, la libération conditionnelle, la restitution, des amendes et l’emprisonnement. Il faut garder à l’esprit qu’il y a beaucoup de variables à examiner avant qu’une sentence ne soit donnée. Les antécédents criminels, la gravité des dommages, l’âge de l’accusé, l’aveu de culpabilité, etc. sont pris en considération. C’est pour cette raison qu’il existe une telle variance dans les sentences distribuées par les juges», a expliqué Jeff Chiasson, le porte-parole de la police municipale.

Un fardeau

Les déprédations s’avèrent également un fardeau pour les municipalités. La Ville de Moncton a répertorié, à ce jour, 11 cas de vandalisme dans ses parcs, sentiers et autres infrastructures et sept de graffitis, comparativement à 14 et 18 l’an dernier. C’est sans compter ce qui est survenu dans son centre-ville. Les coûts des réparations sont déduits du budget du bien endommagé.

«Dans les dernières semaines, les derniers mois, nous voyons beaucoup d’incidents dans les municipalités. Sans être alarmistes, il faut quand même être inquiets et examiner le problème attentivement. Il semble y avoir une récurrence de la petite criminalité, que je ne veux toutefois pas minimiser parce qu’elle a des impacts importants, comme pour le pont d’Inkerman», reconnaît Frédérick Dion, le directeur général de l’Association francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Difficile de mettre le doigt sur les causes réelles du fléau, que ce soit pour les vols ou les détériorations.

«Est-ce une combinaison de facteurs? Une coïncidence? Est-ce que c’est la présence accrue de certaines drogues qui expliquent ces événements? Sommes-nous touchés par la crise des opioïdes? Est-ce lié l’implantation du crime organisé dans les communautés? Est-ce que c’est parce que les policiers sont moins sur le terrain? Nous savons que, dans les dernières années, les forces policières, du moins la GRC, ont adopté une nouvelle stratégie afin de s’attaquer à la criminalité en amont. Je ne sais pas comment qualifier ceci à défaut d’avoir des données objectives», admet M. Dion.

« Il y a des élus qui disent que la force policière n’est pas très présente chez eux. Est-ce que ça donne le feu vert à certains criminels pour agir? De notre côté, il faudra être proactifs, vérifier les données, parler aux intervenants et voir comment tenter de réduire cette criminalité. Alors, c’est en travaillant avec les forces de l’ordre et le ministère provincial de la Sécurité publique.»