 VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

FAUX: Deux employés de la Fondation Clinton ont été arrêtés pour avoir détruit des preuves alors que s’amorce une enquête sur la vente d’uranium.

EN FAIT: Un article du site de fausses nouvelles Freedom Junkshun affirme que des employés du bureau de la Fondation Clinton dans le Dakota du Nord ont été arrêtés pour avoir déchiqueté des documents liés à une enquête du Congrès sur la vente d’uranium à la Russie, alors que Hillary Clinton était secrétaire d’État. Le porte-parole de la fondation, Brian Cookstra, a souligné à l’Associated Press que l’organisme n’a pas de bureau dans le Dakota du Nord ni d’employés portant le nom de ceux identifiés dans l’article. La photo accompagnant l’article semble avoir été prise lors d’une manifestation pro-environnement à Washington, en 2014.

FAUX: Il ne faut pas laisser les enfants regarder l’émission « Peppa cochon », selon des psychologues.

EN FAIT: La populaire émission « Peppa cochon » n’a pas été bannie par les psychologues et une étude de l’Université Harvard n’a pas conclu que la série pouvait causer l’autisme chez les enfants.

Plusieurs sites ont publié une version d’un article indiquant que des recherches avaient démontré que de jeunes enfants tentaient d’imiter les comportements inappropriés du personnage principal de la série, qui « souffre d’un sentiment de supériorité » et qui est intolérant. Un épidémiologiste, Marc Wildemberg, nommé comme chercheur principal de l’étude, n’a jamais travaillé pour Harvard, selon l’université. Par ailleurs, le site JSTOR, qui répertorie plus de 2400 journaux académiques, ne compte aucune étude liant « Peppa cochon » à l’autisme et aucun article écrit par Marc Wildemberg.

FAUX: Roger Goodell n’est plus commissaire de la NFL, il sera remplacé par cet entraîneur…

EN FAIT: Le commissaire est toujours à la tête de la ligue, quoi qu’en dise un article qui cite les protestations de joueurs de la NFL comme raison du départ de Roger Goodell. Celui-ci était présent lorsque les Vikings ont battu les Browns lors d’un match de démonstration à Londres, dimanche, et il est toujours nommé comme commissaire sur le site web de la ligue. L’article a également omis d’identifier l’entraîneur qui devait le remplacer, selon son grand titre.

FAUX: Les femmes doivent se méfier d’attaques commises dans les stationnements d’un supermarché.

EN FAIT: La chaîne de supermarchés Aldi a nié les rumeurs voulant qu’une série d’attaques contre des femmes aient été perpétrées dans les stationnements de ses épiceries à travers les États-Unis. Selon des articles, des femmes ont été approchées par des hommes qui leur faisaient perdre conscience en les vaporisant avec de l’oxyde de diéthyle, qu’ils faisaient passer pour du parfum bon marché. La chaîne Aldi a confirmé à l’Associated Press n’avoir répertorié aucun incident de la sorte, ajoutant que « des histoires du genre existent depuis des années ».

FAUX: Burger King admet utiliser de la viande chevaline dans ses Whoppers.

EN FAIT: La chaîne de restauration rapide n’a rien admis de la sorte. La rumeur date de plusieurs années, soit depuis l’éclatement d’un scandale en Europe, en 2013, lorsque des fournisseurs de viande ont fait passer de la viande chevaline pour du boeuf. Burger King avait cessé de faire affaire avec l’un de ses fournisseurs à la suite de ces révélations. Mais tel que l’Associated Press l’avait rapporté à l’époque, Burger King affirme avoir effectué des tests d’ADN sur ses hamburgers et n’y avoir trouvé aucune trace de viande chevaline.