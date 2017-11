Dalhousie: «La loto a sauvé la Légion!»

Au bord de la fermeture il y a peu de temps, la Légion royale canadienne de Dalhousie souffle désormais un peu mieux.

«Nous n’avions plus un sou en banque. On était sur le point de mettre la clé dans la porte et de vendre notre bâtisse. On s’est finalement ravisé et on a tenté de s’en sortir avant d’en arriver là. Heureusement que nous n’avons pas vendu.»

Roger LeClair est le président de la branche locale de la Légion, lieu de rencontre pour une cinquantaine d’anciens combattants et une soixantaine de membres associés. La situation qu’il décrit, c’était il y a environ trois ans.

L’organisme s’est mis à faire des ventes de garage et des dîners-bénéfices, question d’amasser un peu d’argent pour survivre. Puis il y a eu la chasse à l’as du Récréaplex de Dalhousie, chasse qui a connu un succès montre et qui s’est soldée avec un gros lot de 1,3 million $.

«On a vu là un moyen de sauver notre bâtisse, mais aussi l’avenir de la Légion», indique M. LeClair.

À l’instar du Récréaplex de Dalhousie, qui était lui aussi financièrement acculé au pied du mur, la branche locale de la Légion a décidé de mettre en branle également une fameuse chasse à l’as pour remplir ses coffres. Deux pour être plus précis.

La première s’est conclue rapidement (gros lot de 11 500$), mais elle a tout de même permis à l’organisme d’engranger quelques milliers de dollars. La seconde a pris fin samedi dernier alors que l’as de pique est sorti, permettant à son gagnant – Danny Bourdages de Dalhousie – d’empocher 62 625$ alors qu’il restait toujours 28 cartes dans le paquet.

«Ça aurait pu monter encore plus haut parce qu’il restait encore beaucoup de cartes, mais ça nous a tout de même permis de récolter près de 100 000$, ce qui est énorme pour nous», explique le président de l’organisation.

Avec l’argent amassé et quelques octrois communautaires et gouvernementaux, l’organisme a pu effectuer d’importantes rénovations à son bâtiment, assurant sa pérennité pour plusieurs années.

«On a donné un grand coup et on a investi près de 70 000$ en rénovations de toutes sortes», souligne M. LeClair.

Plus attrayant, mieux isolé et plus écoénergétique, le bâtiment s’est même trouvé des locataires – un restaurant et un studio de musique – ce qui permet de payer les factures d’électricité.

L’organisme a aujourd’hui de l’argent en banque, tout près de 60 000$ qu’il conserve scrupuleusement en cas de coup dur.

«On ne devrait pas avoir de problème pour les dix prochaines années, ce qui est un énorme soulagement, car nous ne roulions vraiment pas sur l’or. Ceci dit, tout ça nous a aussi ouvert les yeux sur l’importance de bien gérer nos avoirs, car on ne veut surtout pas retomber dans la situation où nous étions il y a pas si longtemps. La Légion c’est important, c’est un lieu de rencontre pour les anciens combattants qui ont servi leur pays», souligne-t-il.

Pour lui, les vrais gagnants de la chasse, ce sont ses anciens combattants.