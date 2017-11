Kent négocie un partenariat avec Matapédia

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK) noue un partenariat officiel avec la municipalité régionale de comté de Matapédia.

Des représentants du territoire québécois ont visité les bureaux de la CSRK à Bouctouche, plus tôt en octobre, afin d’échanger des connaissances sur le fonctionnement des gouvernements régionaux.

«Les MRC au Québec existent depuis 1979, donc ça fait près de 38 ans qu’ils travaillent ensemble comme région. Ils font de belles choses», explique Paul Lang, directeur général de la CSRK.

«Au niveau de la gestion des déchets solides, on est peut-être avancé comparativement à Matapédia, alors qu’ils ont une longueur d’avance sur nous au niveau du développement du territoire. On partage des idées et des méthodes.»

Le partenariat semblait logique aux dirigeants de chaque région étant donné leur profil semblable. Kent a 33 000 habitants, une superficie d’un peu moins de 5000 kilomètres carrés et 6 municipalités, alors que Matapédia a 18 000 habitants, 5400 kilomètres carrés et 18 municipalités locales. Les deux sont majoritairement rurales et dépendent du tourisme, de la foresterie et de l’agriculture.

Le partenariat pourrait mener à des échanges économiques entre les entreprises de Kent et celles de Matapédia, espère M. Lang.