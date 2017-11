Sur la photo, dans l’ordre habituel, on peut voir Charles MacDougall, membre du comité de la Rivière de la Fierté, Robert McKee, conseiller de la Ville de Moncton, Finn Condé, maîtresse de cérémonie, Monique Hébert-Savoie, directrice de l’école L’Odyssée, Paul Demers, président du Conseil d’éducation, et Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.. - Gracieuseté

Plus de 100 personnes ont pris part au premier Sommet provincial francophone LGBTQ+ et leurs alliés/alliées le week-end dernier à l’école L’Odyssée de Moncton.

Sous le thème Affiche tes couleurs, des représentants de 18 des 22 écoles francophones de la province se sont rassemblés dans un contexte «d’échanges, de partages et d’apprentissages».

France Breault, travailleuse sociale à l’école hôte et membre du comité organisateur, affirme que le sommet a été l’occasion pour plusieurs jeunes de sortir de leur coquille. Une élève lui a même exprimé que la participation au sommet lui a permis de découvrir qu’elle souhaite entreprendre un cheminement vers le changement de son identité de genre.

«Des adultes qui accompagnaient les jeunes m’ont raconté que les jeunes qui normalement restaient dans l’ombre se sont exprimés, ont affiché leurs vraies couleurs puisqu’ils se sentaient dans un environnement sécuritaire et sans-jugement.»

«L’école brillait de toutes les couleurs de la diversité sexuelle et de genre. Dès l’ouverture du sommet, on ressentait l’énergie et la joie qu’éprouvaient les participants à participer à ce premier événement.»

Les participants ont eu droit à une présentation de Jasmin Roy, comédien, animateur et journaliste reconnu pour son opposition à l’intimidation. Ils se sont ensuite regroupés en équipe et ont rédigé des listes d’actions qu’ils ont l’intention de mettre en oeuvre dans leur communauté.

Le projet a déjà commencé à avoir un impact dans les écoles de la province, selon les organisateurs.

Un deuxième Sommet provincial francophone LGBTQ+ et leurs alliés/alliées doit avoir lieu l’an prochain dans une école du District scolaire francophone Nord-Est. Les organisateurs ont confirmé, pendant le sommet à Moncton, que l’appui financier sera en place pour organiser le sommet de 2018.