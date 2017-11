Pompiers de Bouctouche: des milliers de dollars en équipement d’urgence subtilisés

Plusieurs milliers de dollars en équipement d’urgence ont été volés dans la caserne des pompiers de Bouctouche. Le ou les malfrats se sont introduits dans l’édifice par une fenêtre brisée.

L’effraction s’est produite dans la nuit de vendredi à samedi.

Des outils et de l’équipement d’intervention d’urgence incluant des pinces de désincarcération (jaws of life), et un camion ont été subtilisés. Ce dernier a été retrouvé le lendemain par les policiers à Shediac Bridge, laissé à l’abandon.

Les lettres BFD (Bouctouche Fire Department) figurent sur tous les effets volés.

Le chef pompier, Marcel LeBlanc, est déçu que quelqu’un puisse sombrer si bas que de voler de l’équipement qui permet de sauver des vies.

«Heureusement on a pu compter sur les casernes avoisinantes pour nous prêter ce qui nous manquait. On est prêt si un accident ou un incendie devait arriver, mais quand même, ce ne sont pas des choses à faire. Nous avons besoin de cet équipement en cas d’urgence.»

Le ou les voleurs ont saccagé l’intérieur de la caserne et pris tout ce qu’ils pouvaient, explique le chef pompier.

«Nous n’avons malheureusement pas de caméra sur les lieux. Nous espérons que des gens de la communauté ont été témoins de l’incident. C’est à cause des médias sociaux que nous sommes parvenus à retrouver notre camion.»

Le Détachement de Richibucto du District du Sud-Est de la GRC a été saisi de l’affaire. Le gendarme Junaud Lagacé se fait avare de commentaires afin de ne pas nuire à l’enquête.

«Tout ce que je peux vous dire pour l’instant, c’est que nous travaillons très fort pour retrouver les malfaiteurs. Nous demandons l’aide du public pour nous aider», dit-il.

Quiconque détient des renseignements concernant ce vol est prié de communiquer avec la GRC de Bouctouche au 523-4611. Ceux qui souhaitent garder l’anonymat peuvent transmettre leurs informations à Échec au crime Nouveau-Brunswick, en composant le 1-800-222-8477.