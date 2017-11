Bathurst: la mise au repos forcée d’un prêtre est très mal accueillie

La colère gronde quant au sort réservé au père David Ferguson, notamment à l’église anglaise Sainte-Famille à Bathurst, où il officiait. Le diocèse dit l’avoir libéré de son ministère, pour des raisons de santé.

La bisbille entourant le père Ferguson a éclaté l’année dernière, lorsque les paroisses anglophones du diocèse ont été regroupées sous une seule entité dirigée par le père Keith Goldrup.

Le curé David Ferguson, qui était responsable de la paroisse Sainte-Famille depuis deux ans, devenait son assistant.

Les paroissiens ne l’ont pas bien pris et ont lancé une pétition pour renverser la décision du diocèse. À l’époque, l’évêque de Bathurst affirmait que cette mesure avait été prise pour ménager la santé du père Ferguson et éviter de jongler pour lui trouver un remplaçant en cas d’indisponibilité.

Il semble que les problèmes de santé du père Ferguson ne se soient pas atténués, puisqu’il y a deux semaines, le diocèse lui a enlevé sa charge de travail. C’est le collège des consulteurs, composé de six prêtres, qui a recommandé cette décision à l’unanimité.

«C’est arrivé que le père David n’a pas été en mesure d’aller célébrer dans le Restigouche sur une longue période, alors que l’horaire l’envoyait là. Il a dit lui-même qu’il était épuisé. Le but premier était de savoir ce que nous pouvions faire pour l’aider et par le fait même, venir en aide aux communautés chrétiennes. Certaines n’ont pas eu le service auquel elles ont droit, à plusieurs reprises», soutient le père Maurice Frenette, membre du collège des consulteurs du diocèse de Bathurst.

«Après une discussion d’une heure et demie, nous avons conseillé qu’il soit retiré de son ministère pour lui donner l’occasion de se refaire une santé. Il n’a pas démis de ses fonctions, nuance-t-il. C’est certain qu’il y a des choses qui sont confidentielles, mais l’évêque voit au bien-être du diocèse et au bien-être de ses prêtres.»

Les fidèles de l’église Sainte-Famille montent encore une fois au créneau et critiquent le départ du prêtre, bien qu’ils reconnaissent qu’il a rencontré certains ennuis de santé.

«Il n’est pas malade. Il fait des allergies à certains moments de l’année. Je ne sais pas ce qu’ils ont contre lui. Il est beaucoup aimé et respecté par les gens de Sainte-Famille. Il prêche très bien et sa porte est toujours ouverte. C’est sûr qu’il est fatigué. Il a célébré environ 120 funérailles depuis novembre. Il a fait 10 mariages, 57 baptêmes, 15 à 20 visites par mois à l’hôpital dans le milieu de la nuit. Le médecin l’a mis au repos deux fois cette année, mais il a été remplacé», justifie Nicole Pitre, la directrice de la chorale de l’église.

«Toute la communauté de Sainte-Famille se questionne sur ce qui se passe. Nous ne nous attendons pas à ce que le père Ferguson revienne parce qu’on lui a demandé de sortir de la ville. Les gens ne sont pas contents. Nous perdons un prêtre qui est très sympathique, extraordinaire et il ne peut rien dire», indique-t-elle.

Sur les médias sociaux, même les paroissiens de la Péninsule acadienne ont exprimé fortement leur colère. Une page Facebook intitulée Sauvons Père Ferguson a été créée lundi.

Nous avons tenté de joindre celui qui a fêté ses 25 ans de prêtrise cet été, sans succès.

Le père Ferguson est également aumônier. Ce sont désormais ses confrères qui se partageront la tâche afin d’assurer son remplacement.