Congrès d’investiture: Kevin Arseneault attend toujours le feu vert

Le portrait du congrès d’investiture libéral se précise dans Kent-Nord. Émery Comeau pourrait affronter Dan Murphy en vue de remplir le siège laissé vacant par Bertrand LeBlanc, alors que Kevin Arseneau attend toujours le feu vert du parti.

Émery Comeau, adjoint du député

On trouvera difficilement un candidat qui connaît mieux les enjeux de sa circonscription. Après avoir géré la campagne du député sortant, Bertrand LeBlanc, en 2010, il est devenu adjoint du politicien libéral. Il occupe toujours ce poste, sept ans plus tard.

M. Comeau est passionné par son travail, expliquant qu’il arrive souvent au bureau plus d’une heure avant son ouverture. Il connaît tous les dossiers et les personnes clés dans Kent-Nord.

«Ça m’a permis de savoir à qui parler pour chaque type de problème. Est-ce un problème d’habitation, de chômage, de route ou de revenu? Chaque département a ses personnes qui font avancer les dossiers.»

«Je vois les défis qu’on a dans la circonscription. Et ce n’est pas quelque chose que je vois sur Facebook. Je les ai dans mon bureau, ou sur mon téléphone et même à la maison en soirée.»

M. Comeau était candidat libéral lors des élections de 2006. Il avait perdu contre Rose-May Poirier, du Parti progressiste-conservateur. Depuis, il a gagné de l’expérience dans le domaine,et se dit prêt à se relancer dans la course.

«J’ai établi mes contacts. J’ai une bonne équipe et j’ai beaucoup de monde qui me supporte. Je suis prêt.»

Dan Murphy, ancien directeur général du parti

Dan Murphy est bien connu dans les rangs des libéraux. Fils d’un ancien maire de Rexton, Raymond Murphy, il a un long résumé d’implication communautaire.

Lors de sa nomination comme directeur général par intérim du Parti libéral, le premier ministre Brian Gallant l’a décrit comme «un excellent organisateur politique, bien connu et hautement respecté parmi les membres du Parti libéral».

M. Murphy a obtenu le feu vert pour déposer sa candidature au congrès d’investiture de Kent-Nord, mais il est toujours en période de réflexion. Il explique que ses plans ont été bouleversés cet été, par le décès de son père.

«Je veux m’assurer de parler aux gens et de m’assurer que ma famille soit d’accord avec la décision. Je veux m’assurer que tout est aligné avant de faire des annonces officielles.»

Avant de devenir candidat, M. Murphy doit s’inscrire auprès d’Élection NB. «Je ne suis pas encore rendu là», mentionne-t-il.

Kevin Arseneau, militant acadien

Kevin Arseneau, ancien président de la SANB, attend toujours une réponse du comité du feu vert avant de pouvoir lancer officiellement sa campagne à l’investiture libérale.

Il ne cache pas qu’il commence à s’impatienter, surtout que ses deux concurrents ont déjà obtenu l’approbation du parti. Il souligne que 19 jours se sont écoulés depuis qu’il a déposé ses documents de candidature.

«J’ai vraiment l’impression qu’ils sont en train de me la jouer sale. C’est frustrant. En faisant le tour, il y a des gens qui ont envie de supporter ma candidature. C’est comme si on ne fait pas confiance aux gens de Kent-Nord pour choisir eux-mêmes qui va les représenter.»

M. Arseneau craint que l’on bloque sa candidature en raison de la perception selon laquelle il pourrait émettre des opinions qui ne coïncident pas avec les positions du parti.

«Je me laisse mal intimider. Et dans la culture politique du Nouveau-Brunswick, on voit que l’intimidation est un outil très fort.»

«Je ne veux pas m’en aller à Fredericton pour avoir quatre ans de lutte interne qui ne finiront pas. J’ai honnêtement envie d’aller là et de travailler en équipe, mais de me tenir debout pour les projets que je sais que les gens de ma région veulent pousser.»

Sans le feu vert, M. Arseneau ne peut pas mettre en place la structure légale pour accepter des dons. Cela limite sa capacité de faire campagne.

Le Parti libéral a seulement besoin de lui soumettre une réponse dix jours avant le congrès d’investiture, selon l’homme de la Ferme terre partagée. Il n’est pas au courant d’une date pour le congrès, mais s’inquiète qu’elle tombe entre le 1er et le 24 décembre, alors qu’il sera à l’extérieur du pays.