Deux politiciennes visées par des messages sexistes à Moncton

Courtney Pringle-Carver et Cathy Rogers dénoncent une forme de harcèlement. - Archives

Des affiches à caractère misogyne ciblant la nouvelle candidate libérale de Moncton-Nord-Ouest Courtney Pringle-Carver et la ministre Cathy Rogers ont été placardées à travers Moncton.

Courtney Pringle-Carver a été désignée candidate libérale pour samedi soir lors du congrès d’investiture. En se réveillant dimanche matin, elle a découvert une caricature devant chez elle.

La candidate y est représentée sous la forme d’un robot, relié à Brian Gallant aux commandes d’une manette de jeux vidéos. Sur la gauche du dessin, la ministre des Finances Cathy Rogers est dépeinte en marionnette du ministre Roger Melanson.

«J’ai trouvé cette affiche agrafée à un poteau téléphonique au bout de mon allée. J’ai réalisé que c’était un portrait de moi et de la ministre Rogers, contrôlées par les ministres Gallant et Melanson, et qu’il y en avait une centaine dans le quartier», raconte Courtney Pringle-Carver en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Sous-entendre que les femmes n’ont pas de pensées et d’opinions propres est vraiment insultant», ajoute-t-elle

Plusieurs centaines de ces affiches ont été placardées dans différents quartiers de la ville. Les deux politiciennes disent ignorer l’identité de l’auteur.

La candidate libérale assure qu’elle ne se laissera pas intimider par des attaques personnelles.

«Ç’a été énormément décevant de voir ça, mais ça n’a aucunement affecté mon engagement envers la communauté et ma volonté d’être candidate. Ça n’a fait que renforcer ma détermination», confie Mme Pringle-Carver.

«Ce genre de traitement fait aux femmes doit s’arrêter, le harcèlement n’a pas sa place dans notre société. Cela fait cent ans que la première députée a été élue au Canada, nous avons fait beaucoup de chemin, mais il semble qu’il y a encore du travail à faire.»

Sur sa page Facebook, Cathy Rogers a qualifié la caricature d’«inacceptable».

«Ce type de traitement aux femmes doit se terminer. De supposer que les femmes n’ont pas des opinions propres à elles est archaïque et insultant à tous les femmes et hommes dans notre communauté et notre province.»

De son côté, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick dénonce des «comportements misogynes et antiféministes».

«Le RFNB condamne ces gestes et rappelle qu’une des plus grandes barrières à l’implication et à la participation des personnes s’identifiant comme femmes dans la sphère publique est la violence qu’elles subissent lorsqu’elles s’affichent publiquement», a réagi l’organisme dans un communiqué.

«Le RFNB appelle donc à la plus grande prudence et dénonce ces propos qui sont empreints de mépris, d’agressivité et de tentatives d’intimidation. Cela constitue une inadmissible violence contre les femmes.»