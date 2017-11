Néguac: des locaux rénovés pour des adultes à besoins spéciaux

À l'avant plan, Suzanne Robichaud. En arrière plan, de gauche à droite, Dorothy Knight, Claudia Richard, Carmelle Caissie, Émilie Girouard et Lison Leclaire. Les femmes sont responsables de placer des fourchettes, des couteaux ainsi que des sachets de ketchup, de sel et de poivre dans des serviettes et d’attacher le tout avec un élastique. - Acadie Nouvelle: David Caron

L’Atelier Beausoleil, près de Néguac, fait peau neuve. Grâce à un important coup de main des gouvernements provincial et fédéral, des rénovations majeures viennent d’être achevées dans ce centre de services pour les adultes à besoin spéciaux.

La participation financière du gouvernement provincial se chiffre à environ 70 000$, alors que la subvention d’Ottawa s’élève à près de 87 000$. L’Atelier Beausoleil a aussi reçu plus de 12 000$ de différents organismes communautaires et 25 000$ d’UNI Coopération financière pour réaliser ce projet.

Les familles des bénéficiaires du centre et la population en général ont eu l’occasion de prendre connaissance des travaux effectués au cours des derniers mois samedi après-midi à l’occasion d’une journée portes ouvertes.

Parmi les changements majeurs figurent l’agrandissement de la cuisine, la réparation du toit, l’ajout d’isolant dans les murs extérieurs et d’un système de chauffage. La façade extérieure a aussi été refaite.

«Avant, il pouvait faire tellement froid ici parce qu’il n’y avait aucun isolant. Quand on arrive maintenant, on trouve qu’il fait tellement plus beau à l’intérieur. Imaginez-vous en hiver. On voit tellement la différence», dit Lola Rousselle, directrice de l’Atelier Beausoleil.

Un atout pour la communauté

À l’heure actuelle, 23 bénéficiaires fréquentent l’Atelier Beausoleil chaque jour. L’objectif principal de l’organisme est d’améliorer leurs aptitudes de vie et de travail.

Pour y arriver, les bénéficiaires participent à de nombreuses différentes tâches visant à développer leur autonomie personnelle, dont du bénévolat dans la communauté, la préparation des repas, le nettoyage du centre à la fin de la journée et d’autres travaux auprès de quelques entreprises et organismes de la région.

Lola Rousselle constate une amélioration constante du développement des bénéficiaires.

«Ici, ils se sentent valorisés et utiles. C’est une fierté pour eux d’être ici. Ils sont 23 et c’est très rare que quelqu’un s’absente. Si c’est le cas, c’est vraiment parce que la personne est malade ou a un rendez-vous.»

L’Atelier Beausoleil a notamment décroché des contrats avec quelques entreprises de la région. Par exemple, les restaurants Chez Raymond et Brookside de Néguac font appel aux services des bénéficiaires deux jours par semaine. Les bénéficiaires sont responsables de placer des fourchettes, des couteaux ainsi que des sachets de ketchup, de sel et de poivre dans des serviettes et d’attacher le tout avec un élastique.

Lison Leclair effectue cette tâche depuis environ cinq ans. Elle aime bien son travail.

«C’est une fierté pour moi de le faire», lance-t-elle.

De son côté, Suzanne Robichaud s’adonne à cette activité depuis près de 10 ans. Elle participe aussi à la livraison des serviettes dans les restaurants.

«J’aime beaucoup ça compter les napkins. Je suis fière de le faire», ajoute-t-elle.

Les bénéficiaires de l’Atelier Beausoleil accomplissent plusieurs autres travaux. Dans un atelier dans le sous-sol du centre, un intervenant coupe des languettes de bois qui servent à fabriquer les boîtes à huîtres. Les bénéficiaires doivent s’assurer que le produit fini est de bonne qualité.

Dans ce même atelier, d’autres gens récupèrent du cuivre de certains fils. Le cuivre est par la suite vendu et l’argent sert à financer différentes activités organisées par l’Atelier Beausoleil.

Patrick Lebel est l’un de ceux qui font ce travail. C’est un bon moyen de se tenir occupé, dit-il.

«J’aime bien l’Atelier Beausoleil!»