Gregory Pitre, âgé de 68 ans, a menacé d’attenter à la vie de l’évêque de Bathurst, Daniel Jodoin. Il a comparu en Cour provinciale lundi après-midi, faisant face à six accusations, qui incluent celles de possession d’armes à feu.

Même si l’accusé refusait de se soumettre à une évaluation psychiatre, la juge Brigitte Sivret l’a imposée, à la lumière des arguments présentés par le procureur de la Couronne et en raison de la gravité des accusations.

Vendredi dernier, Gregory Pitre a, en discutant avec le père David Ferguson, proféré des menaces de mort contre monseigneur Jodoin.

Quelques heures plus tard, il a été intercepté dans son véhicule par les policiers. Il avait en sa possession plusieurs armes à feu, soit une arme de poing, un 9 mm chargé, et des fusils avec leurs munitions.

«Quand on m’a mis au courant, j’ai averti tout mon personnel. On m’avait donné la description du monsieur, son auto. Nous avons continué comme si de rien n’était, même si nous étions sur nos gardes. Par la suite, on m’a dit qu’il avait été arrêté sur la rue St. John (à proximité de l’évêché), raconte l’évêque. Nous ne savons pas s’il aurait vraiment agi, mais on sait qu’il avait des armes. Est-ce que c’est habituel qu’il les gardait dans son auto? Avait-il vraiment l’intention de venir ici?»

Une ordonnance de non-publication du tribunal interdit de dévoiler tous les détails de cette affaire.

Mgr Jodoin, qui ne connaît pas particulièrement M. Pitre, un citoyen de Bathurst, a été abasourdi d’apprendre que quelqu’un semblait prêt à passer aux actes.

«Même si je suis une personne publique, on ne s’attend pas à cela dans une petite ville comme Bathurst, qui est calme. C’est surprenant. Ça arrive aux Américains, au Texas. Maintenant, on se dit qu’on ne sait jamais. Même si nous sommes des hommes de Dieu, nous pouvons être attaqués», reconnaît-il.

«Personne n’a été blessé, mais c’est sûr que ça va laisser des traces. S’il était venu ici, devant les employés, ça aurait été une autre sorte de traumatisme. Ça a été bien géré. Je félicite les policiers qui ont agi tout de suite», remercie-t-il.

D’après ce que nous avons pu savoir, M. Pitre est un membre de la chorale de l’église anglophone Sainte-Famille, à Bathurst. Et selon ce que l’évêque a entendu dire à plusieurs reprises, il souffrirait de troubles mentaux.

«Tout le monde me dit qu’il est dérangé. Nous pouvons juste prier pour lui et espérer qu’il soit soigné. Là, il est entre bonnes mains. Mais la question que je me pose, c’est pourquoi on permet à quelqu’un comme cela d’avoir des armes», soulève l’évêque.

Gregory Pitre, qui était très posé en cour, même si très bavard, reviendra au tribunal le 4 décembre. En fonction du rapport psychiatrique, la Couronne décidera si elle s’oppose encore à sa remise en liberté lors de cette audience.