Premier arrêt de la tournée provinciale des opposants à la privatisation de l’Extra-Mural

Le mouvement d’opposition à la privatisation du programme d’Extra-Mural a enclenché, lundi soir, à Campbellton, sa tournée provinciale. Et le constat de la soirée est clair: la privatisation du programme est aussi incompréhensible qu’indésirable.

«Jusqu’où est-ce que ce gouvernement est prêt à aller pour démanteler le système de soins de santé publique? On doit s’inquiéter, et c’est pourquoi on se doit de réagir.»

Directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger a rapidement donné le ton à cette série de douze séances d’information publiques du mouvement NON à la privatisation de l’Extra-Mural.

Selon lui, la grogne envers cette décision du gouvernement est en train d’atteindre des proportions astronomiques.

«Les inquiétudes des citoyens sont plus que légitimes», clame ce dernier.

Ce qu’il craint personnellement? Un manque d’imputabilité de la compagnie privée. Des coupures de personnel et de services. Une hausse de la charge de travail pour les employés. Moins de temps pour les patients.

«Nos membres craignent sérieusement la privatisation du programme d’Extra-Mural», confirme d’ailleurs Samia Awad, présidente du Club des Aînés Notre-Dame-des-Neiges.

C’est d’ailleurs dans les locaux de cet organisme que s’est déroulé, lundi soir, cette première session d’informations.

Militante de longue date pour la cause francophone, Mme Awad est de ces citoyens qui apprécient le service offert actuellement. Comme plusieurs, elle se demande pourquoi démanteler ce qui fonctionne bien pour le remettre entre les mains du secteur privé.

«C’est un fleuron des programmes hospitalier et de l’autre côté on a une compagnie comptant 5500 employés au Canada. C’est gros et c’est justement, je crois, ce qui fait peur à beaucoup de monde, soit que notre petite voix francophone soit tellement diluée qu’elle ne soit plus entendue», a-t-elle indiqué.

Une cinquantaine de citoyens du Restigouche ont participé à la première rencontre de la tournée provinciale du mouvement Non à la privatisation de l'Extra-Mural. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Pour cette première séance de la tournée provinciale, le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, a tenu à exposer la position du Réseau de santé Vitalité dans le dossier de la privatisation du programme de l'Extra-Mural. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Directeur général de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

En tout, une cinquantaine de personnes – en grande majorité des aînés – ont pris part à cette session d’information. Du nombre des orateurs, le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, tenait à être présent à cette première rencontre.

En première ligne de ce bras de fer avec le gouvernement provincial, il a livré le même message qu’il martèle depuis déjà plusieurs mois, soit que la privatisation est une mauvaise option.

«Notre position n’a pas changé à ce sujet, ce que nous proposons est supérieur. Nous sommes persuadés que nous pouvons livrer ce programme de meilleure façon et pour moins cher. D’ailleurs, on ne demande rien de mieux que d’être imputable. On entretient toujours l’espoir que le ministère va réaliser qu’il y a une meilleure option sur la table, soit la nôtre», exprime le PDG.

Celui-ci espère que cette tournée provinciale accentuera le mouvement populaire contre la privatisation des services en santé.

«Chaque jour, de nouveaux appuis se font sentir et de nouvelles voix s’élèvent. Ce mouvement est beaucoup plus grand que le Réseau de santé Vitalité, ce sont les gens qui sont préoccupés par la qualité des services ainsi que le modèle de soins qui seront offerts», ajoute-t-il.

Également présent à la rencontre, le directeur de la SANB, Ali Chiasson y est allé pour sa part de cette mise en garde.

«C’est certain que la journée où nous allons perdre ces services aux mains du secteur privé, il ne reviendra plus entre celles du secteur public.»

Pour Jean-Luc Bélanger, les gens de Campbellton auront une belle occasion de démontrer leur mécontentement face aux choix du gouvernement dans ce dossier.

«Il risque d’y avoir une élection partielle ici sous peu, ce sera alors le temps de faire entendre votre voix, de faire de ce dossier un enjeu électoral», souligne-t-il.

Des rencontres similaires à celle-ci sont prévues un peu partout en province d’ici les prochaines semaines. Elles se termineront au Restigouche (Kedgwick/Saint-Quentin) le 27 novembre.