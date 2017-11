Annulation d’une rencontre publique: le CCNB parle d’un malentendu

Le CCNB a tenté de réparer les pots cassés, au lendemain de l’annulation d’une rencontre publique qui devait avoir lieu à Dieppe. Passée en mode gestion de crise, la direction de l’institution indique que cette controverse a été causée par un malentendu et qu’il n’y a eu aucune intervention politique.

L’affaire a éclaté lundi lorsque le campus de Dieppe du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a annulé une activité qui devait avoir lieu mardi soir dans son amphithéâtre.

L’activité en question, organisée par l’Association francophone des aînés du N.-B. (AFANB) et ses alliés, était une rencontre publique d’information sur la privatisation du programme Extra-Mural et de Télé-Soins.

Quelques heures après avoir encaissé le coup, le directeur général de l’AFANB a dit se demander si une intervention politique de Fredericton n’avait pas mené à cette annulation.

Mardi après-midi, la PDG du CCNB a fait paraître une déclaration écrite.

Dans le document, Liane Roy exprime ses «sincères excuses» à l’AFANB pour ce qu’elle a qualifié de «malentendu».

«Je tiens à affirmer que la décision d’annuler par le Campus de Dieppe a été basée sur une mauvaise interprétation de notre politique interne concernant la location de salles dans nos établissements», a-t-elle dit.

Elle a ajouté que «le CCNB est ancré dans sa communauté et qu’il participe activement à son développement socioéconomique; tout le contraire de la décision qui a été prise d’annuler la rencontre de l’Association francophone des aînés.»

Elle a expliqué que le courriel envoyé lundi matin à l’AFANB pour l’informer que sa réservation de local était annulée (voir l’encadré) était tout simplement mal formulé.

Dans le courriel en question, une responsable du campus de Dieppe avait justifié l’annulation de l’activité en affirmant que le CCNB ne pouvait «pas permettre des activités sur nos lieux qui vont à l’encontre des politiques gouvernementales et/ou d’avoir des manifestations quelconques.»

Selon Liane Roy, «le message aurait dû faire référence à des “rencontres ou manifestations de partisanerie politique” et non faire référence aux politiques gouvernementales.»

Dans sa déclaration, la PDG du CCNB a aussi voulu dissiper tout soupçon d’ingérence ou d’intervention de la part du gouvernement provincial.

«Je tiens par ailleurs à confirmer que ni le Campus de Dieppe ni le CCNB n’ont reçu de pressions politiques quant à l’annulation de la location de la salle; tel que mentionné, la décision a été malheureusement basée sur une mauvaise interprétation de la politique interne.»

«Notre politique doit être revue au complet»

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle mardi en fin d’après-midi, la vice-présidente à la formation et à la réussite étudiante du CCNB, Brigitte Arsenault, a abondé dans le même sens.

Toute cette affaire n’est que le fruit d’une interprétation erronée de la politique interne portant sur la location de locaux, a-t-elle indiqué. Elle a avancé que le campus de Dieppe est l’un de ceux où ont lieu le plus d’activités communautaires.

«Les gens sont quasiment sous le choc. Ce n’était vraiment pas de la mauvaise volonté de la part de l’équipe. Ils se sentent vraiment bouleversés par la tournure des événements.»

Brigitte Arsenault a affirmé que la politique actuelle peut porter à confusion lorsqu’il est question de neutralité idéologique et politique.

«Honnêtement, lorsqu’on la regarde (la politique), je peux voir ce qui a amené l’employé à avoir un tel regard. Il faut la modifier, il faut s’assurer que ça ne se reproduise plus.»

La révision de la politique du CCNB sur la location des locaux aura lieu très rapidement, a-t-elle assuré.

«Notre politique doit être revue au complet pour s’assurer que ce soit clair ces choses-là. Ça va être fait dès demain (mercredi). On va réunir les gens concernés autour d’une table pour s’assurer qu’on n’a pas de mauvaise interprétation. Et surtout, on ne veut certainement pas brimer les besoins de nos organismes communautaires.»

Une annulation qui ne passe pas inaperçue

Sans surprise, les partis d’opposition se sont emparés de cette affaire à l’Assemblée législative, mardi après-midi. Le chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, a interpellé le premier ministre lors de la période des questions.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, Roger Melanson, s’est levé pour lui répondre. Il n’a pas tourné autour du pot.

«Soyons clairs. Il n’y a eu aucune interférence politique sur cette décision du Collège communautaire. Je dirais même que c’est malheureux que cette décision-là ait été prise. Et je suis content de voir que le Collège communautaire a émis un communiqué de presse s’excusant de cette décision», il a-t-il dit.

Il a ensuite mis une chose au clair: des rencontres publiques comme celle qui a été annulée cette semaine au campus de Dieppe peuvent avoir lieu dans des institutions publiques comme le CCNB.

«J’encourage et le gouvernement encourage qui que ce soit au Nouveau-Brunswick qui a des inquiétudes ou qui veut discuter de différents enjeux au Nouveau-Brunswick de le faire dans un forum public et même à l’intérieur d’un établissement public.»

Le chef du Parti vert, David Coon a pour sa part qualifié l’annulation de la rencontre publique d’«inacceptable» tandis que la député progressiste-conservatrice de Moncton-Sud-Ouest, Sherry Wilson, a dit que tout cela était «ridicule».

Que s’est-il passé au juste?

Depuis quelque temps, plusieurs organismes néo-brunswickois opposés à la privatisation de l’Extra-Mural et de Télé-Soins préparent une tournée provinciale de rencontres publiques d’information. Le deuxième arrêt de la tournée devait avoir lieu mardi soir dans l’amphithéâtre du campus de Dieppe du CCNB.

L’histoire a pris un tournant inattendu lundi matin, moins de 36 heures avant l’activité, lorsqu’une employée du campus de Dieppe a annoncé à l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick (AFANB) que la direction avait décidé d’annuler la réservation du local.

Elle a expliqué qu’à titre d’organisme gouvernemental, le CCNB ne pouvait «pas permettre des activités sur nos lieux qui vont à l’encontre des politiques gouvernementales et/ou d’avoir des manifestations quelconques.»

À la lumière de ces informations, l’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir plus de détails du CCNB, lundi. L’un de ses vice-présidents, Sylvio Bourque, nous a fait parvenir une déclaration par courriel.

Dans son message, il a cité une politique interne du CCNB qui indique que l’institution «exige que tous les citoyens de même que toutes les organisations tant publiques que privées qui louent un local s’engagent à respecter les principes de laïcité et de neutralité en matière idéologique, politique ou religieuse.»

Il a ensuite indiqué que «le CCNB se veut une institution ouverte, qui accueille entre autres les organismes communautaires dans ses locaux pour y tenir des rencontres et des activités» et que «dans cette optique, la politique sur la location de salles fera l’objet d’un examen à l’interne».

Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau.