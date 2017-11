Cannabis au volant: des sanctions similaires à l’alcool au volant

Le gouvernement provincial a présenté, mardi, son cadre législatif sur la distribution et la consommation du cannabis à des fins récréatives et la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Les nouvelles mesures prévoient notamment des sanctions similaires à l’alcool au volant pour les conducteurs qui auront consommé du cannabis.

La suspension immédiate du permis de conduire et la mise en fourrière du véhicule font partie des nouvelles mesures contre la conduite sous l’influence du cannabis.

Les automobilistes fautifs devront aussi participer à un cours de rééducation du même genre que celui pour les conducteurs en état d’ébriété.

Les infractions en lien avec le cannabis demeureront au dossier des conducteurs pour une période de dix ans.

La tolérance zéro sera appliquée pour les conducteurs débutants et ceux âgés de moins de 21 ans.

Les policiers utiliseront un appareil en train d’être testé par les autorités fédérales et qui permet de détecter la consommation récente de cannabis à l’aide d’un échantillon de salive.

Les personnes de 19 ans et plus auront le droit d’avoir en leur possession jusqu’à 30 grammes de cannabis dans leur emballage original non ouvert.

Les gens pourront consommer du cannabis sur une propriété privée à condition d’avoir la permission du propriétaire. Ils pourront aussi faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis chez eux.

Les propriétaires d’immeubles à logement pourront interdire à leurs locataires de consommer du cannabis à l’intérieur.

À la maison, le cannabis devra être entreposé dans un contenant verrouillé ou dans une salle verrouillée loin de la portée des mineures.

Il sera interdit pour les personnes de moins de 19 ans d’acheter, de tenter d’acheter du cannabis ou du matériel pour fumer ou vapoter du cannabis. Elles ne pourront pas non plus entrer dans un magasin de cannabis, même accompagnées d’un adulte.

Les jeunes entre 18 ans et 19 ans en possession de cannabis s’exposeront à des amendes. Ceux de moins de 18 ans seront assujettis aux sanctions fédérales.

Ottawa a déjà prévu des sanctions en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour les jeunes de moins de 18 ans qui posséderont ou distribueront plus de cinq grammes de cannabis séché.

Le cannabis sera légal au Canada à partir du 1er juillet au Canada.

Au Nouveau-Brunswick, le cannabis séché et l’huile de cannabis seront vendus dans 20 boutiques gérées par Alcool NB, mais séparées des magasins d’alcool.