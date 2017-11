L’absence d’employés à temps plein freine la Côte culturelle

L’absence d’employés à temps plein limite le potentiel de la Côte culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick, qui rassemble 300 membres de Kent et du Sud-Est. L’organisme réussit à faire avancer ses projets, mais pas aussi rapidement que le souhaitent certains administrateurs.

La Côte culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick (CCTNB) a réussi à publier ses pamphlets annuels de promotion des attractions touristiques grâce au dévouement de ses bénévoles cette année. Ils ont aussi fait avancer sa stratégie culinaire, un projet visant la promotion du tourisme axé sur les restaurants et les aliments de la grande région.

Des membres du conseil d’administration auraient cependant aimé que l’organisme en fasse plus en 2017, comme relancer son site internet et améliorer sa présence dans les médias sociaux.

L’absence d’employés à temps plein freine cependant le progrès.

«Ç’a probablement été le plus gros défi de la Côte culturelle dans l’an dernier. On avait beaucoup de dossiers sur la table, mais on n’avait personne qui travaillait à 40 heures par semaine pour les mener. La plupart de nous sommes des opérateurs, donc en été on est occupé 60 à 70 heures par semaine», affirme le coprésident Diego Ritchie.

L’organisme a eu un employé en 2016, mais «ne pouvait pas se permettre d’embaucher quelqu’un» en 2017.

«Ç’a été plus difficile sans un employé à temps plein. C’est un peu comme ça avec n’importe quel organisme à but non lucratif. Il y a des discussions sur la possibilité de faire une embauche. Il y a aussi la possibilité de procéder autrement, comme en émettant des contrats pour certains projets», ajoute Ron Kelly-Spurles, ancien coprésident et membre du conseil d’administration.

Étant au courant que «2017 a été un peu plus au ralenti», la Commission des services régionaux de Kent offre son aide à la CCTNB. Le président Maurice Maillet explique qu’il s’agit d’une des neuf actions du plan stratégique de la commission.

La gouvernance régionale de Kent offrira gratuitement des services administratifs à la CCTNB, comme la comptabilité, la rédaction de procès-verbaux et l’entreposage de matériel de promotion.

Les membres de la commission étudient aussi la possibilité d’imposer une légère hausse de taxe foncière dans les districts de services locaux – comme Grande-Digue et Aldouane – afin d’offrir un soutien financier à la CCTNB. L’augmentation serait d’un dixième de cent par 100$ d’évaluation, montant déjà imposé dans les municipalités. Un vote aura lieu à la mi-novembre.

«Ça serait définitivement un coup de main. Ça serait un beau partenariat», mentionne M. Ritchie.

L’absence d’employés à temps plein est un enjeu principal de la CCTNB depuis sa fondation, il y a trois ans.

L’organisme est né du fusionnement de l’Association touristique de la région de Kent et de l’Association du tourisme Sud-Est. À l’époque, il s’agissait d’une solution à la fermeture des deux agences qui les finançaient, soit Entreprise Kent et Entreprise Sud-Est. En étant plus nombreux, les propriétaires d’entreprises touristiques espéraient ainsi combler le vide laissé par l’élimination de postes à temps plein.

Le président de l’ancienne association de Kent, Jean-Charles Allain, avait émis des réserves. Trois ans plus tard, il croit que la Côte culturelle traverse toujours sa courbe d’apprentissage.

«Il y a encore des douleurs de croissance. C’est toujours un défi parce que c’est un grand territoire. C’est du bénévolat et c’est ça le problème. On a eu un employé pour un bout, mais les argents ne sont plus là», fait-il savoir, ajoutant qu’il n’est plus aussi impliqué dans le domaine qu’avant.

M. Kelly-Spurles voit pour sa part la grandeur du territoire comme un atout.

«Nous sommes plus forts en étant unis. Ça permet plus de réseautage entre les municipalités. Je pense qu’on a pu avoir accès à des programmes et à du financement qu’on n’aurait pas eu en étant séparés. Il y a aussi une meilleure diversité d’opinions et plus de gens pour faire le travail.»

L’assemblée générale annuelle de la CCTNB aura lieu mercredi prochain à Malden, une communauté située près du pont de la Confédération, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.