Mini-salon de l’emploi à Campbellton: tout sauf une perte de temps

Lina Comeau et Natasha Bacon des restaurants McDonald’s ont eu la main heureuse mardi. Certains des candidats qu’elles ont reçus en entrevue pourraient bien se joindre leur équipe. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Plusieurs personnes se sont trouvées un emploi mardi, dans le Restigouche.

Le mini-salon de l’emploi organisé par la Chambre de commerce régionale de Campbellton afin de combler les besoins des commerçants des secteurs de la vente au détail et du service à la clientèle n’a pas tout réglé, mais il s’est avéré très utile.

Une trentaine de chercheurs d’emplois avaient pris rendez-vous avec treize employeurs pour un total d’un peu plus de 200 entrevues de trois à cinq minutes. Le tout effectué en une matinée à peine.

Ces secteurs avaient été ciblés par l’organisme en raison de la pénurie qui y sévit depuis quelque temps. En fait, une centaine d’emplois seraient disponibles dans ces secteurs au Restigouche. La situation est d’autant plus précaire que la période des Fêtes – la plus occupée de l’année – approche à grands pas.

«C’est certain qu’on aurait aimé avoir encore plus de chercheurs d’emplois afin de vraiment permettre à tous les commerçants présents de trouver le nombre de candidats souhaité, mais l’initiative a tout de même été positive», soutient Johanne Martin, directrice de la Chambre de commerce de Campbellton.

«Les employeurs qui sont venus sont heureux. Certains ont pris des noms en note, d’autres ont convenus de rencontrer à nouveau les candidats. On a même vu des embauches. Et de notre côté, si l’initiative mène à des embauches, c’est mission accomplie», ajoute-t-elle.

Si quelques commerces sont repartis bredouilles, d’autres ont toutefois trouvé en tout ou en partie ce pour quoi ils étaient venus.

Lina Comeau est superviseure de marché et gérante par intérim des McDonald’s du Restigouche. À ces deux emplacements uniquement, on recherche de nombreux employés, l’endroit ayant un haut roulement.

«Nous sommes souvent le premier emploi des jeunes. Ils viennent acquérir un peu d’expérience et postulent ailleurs. C’est comme ça depuis toujours et ça fait en sorte qu’on est continuellement en quête d’employés, ce qui n’est pas toujours évident dans les plus petits centres», souligne-t-elle.

Sur les huit candidats interrogés, quatre ont été embauchés sur le champ.

«On n’a pas réussi à pourvoir tous nos postes en venant ici, mais on a toutefois fait de belles trouvailles, des gens prêts à travailler et, possiblement, à long terme. Ça n’a pas du tout été une matinée perdue pour nous, bien au contraire», indique Mme Comeau.

Le magasin d’alimentation Atlantic Superstore d’Atholville cherchait lui aussi à pourvoir des postes à temps plein et à temps partiel, 18 pour être plus précis.

«On recherche des employés dans pratiquement tous nos départements, pour remplir les étagères et, surtout, à la caisse. On a un grand besoin d’employés à la caisse, ils sont rares à trouver et à retenir», indique Harla Morris-Laviolette, responsable du département des finances.

Le déplacement pourrait d’ailleurs avoir porté fruit alors que quelques candidats ont été identifiés et sont en attente d’une seconde entrevue.

Cette activité visait cependant davantage que de pourvoir des postes vacants, elle voulait surtout donner une chance aux gens de se trouver un emploi.

Nathaniel Provencher de Dalhousie Junction est l’un de ces chercheurs d’emplois qui se sont déplacés mardi afin de «magasiner» les offres disponibles. Le jeune homme a rencontré sept employeurs potentiels.

«Les entrevues étaient un peu rapides, mais c’était toutefois suffisant pour avoir un aperçu des emplois et des tâche. C’était plus intéressant de rencontrer les employeurs en personne que de simplement laisser un CV sur le comptoir», expliqu e le jeune.

En arrivant au Centre d’emplois-carrière, Nathaniel recherchait un travail à temps partiel et ne visait aucun domaine en particulier. A-t-il trouvé chaussure à son pied?

«Ça augure bien, je passe d’ailleurs une entrevue plus sérieuse demain avec un restaurateur rencontré au salon. Je crois aussi avoir fait bonne impression auprès d’autres employeurs qui pourraient me rappeler si jamais ça ne fonctionne pas demain. Je pense que je devrais être bon pour trouver quelque chose», souligne-t-il.

Pour la suite des choses, la Chambre de commerce de Campbellton fera un bilan de son activité et étudiera la possibilité de récidiver dans d’autres secteurs, voir même mettre sur pied une foire de l’emploi à plus grande échelle.