Moncton: les hôtels poussent comme des champignons

Les hôtels poussent comme des champignons dans le Grand Moncton, pas moins de cinq projets se sont concrétisés au cours des derniers mois. Faut-il y voir une source d’activité économique bienvenue ou une compétition néfaste pour le secteur hôtelier?

Depuis deux ans, cinq projets ont été approuvés par les municipalités de Moncton et de Dieppe.

Les élus de Moncton ont donné le feu vert lundi soir à la construction d’un hôtel supplémentaire au centre-ville, aux abords du magasin Staples. Situé au coin des rues Main et Harper, l’édifice sera haut de 8 à 14 étages.

L’hôtel comprendra des commerces, un restaurant japonais sur le toit et plusieurs étages destinés au stationnement. Les coûts de construction sont évalués à plus de 10 millions $ et les travaux devraient commencer au printemps.

Une partie de Monopoly sans gagnant?

Si la municipalité entend profiter de ces créations d’emplois et de ces nouveaux revenus fonciers, certains hôteliers ne voient pas d’un oeil l’ajout de plus de 500 chambres.

«C’est beaucoup en même temps, c’est certain que la demande ne va pas suivre l’offre. Je pense que le marché n’est pas encore prêt pour augmenter la capacité à ce niveau», analyse Raymond Roberge, président de l’Association des hôteliers du Grand Moncton et directeur de l’hôtel Delta Beauséjour.

À Dieppe et Moncton, les chambres sont véritablement prises d’assaut au plus fort de la saison touristique. 188 364 nuitées ont été réservées lors des mois de juin, juillet et août 2017.

Le taux d’occupation a atteint 92% au mois d’août 2017, soit 3 points de pourcentage de plus que l’année précédente. Mais en dehors de l’été, moins de deux chambres d’hôtel sur cinq restent vides lors d’une journée moyenne.

«On ne fait pas vivre une entreprise avec un bon mois, souligne M. Roberge. Avec plus de chambres, on va être capable d’aller chercher des évènements ou des compétitions qu’on ne pourrait attirer sinon. Le problème c’est que ça peut durer quelques jours et ça ne remplit pas les hôtels tout le reste de l’année. On encourage donc les entreprises touristiques à rester ouvertes plus longtemps après la fin de l’été.»

Une chose est certaine, l’ouverture du centre multifonctionnel l’an prochain est un incitatif majeur pour les promoteurs hôteliers qui y voient un potentiel d’attrait pour les foules.

«Ça va être très important pour nous mais ça va prendre beaucoup plus que ça pour que le marché de l’hôtellerie marche bien. On s’attend à plus de ventes mais à une baisse du taux d’occupation», termine Raymond Roberge.

La construction d’un immense hôtel sur la rue Harper vient d’être approuvée par le conseil municipal. – Gracieuseté

L’hôtellerie profite de l’attraction de la région

Pourquoi la communauté d’affaires se met-elle à investir massivement dans le secteur hôtelier?

«Ce n’est pas pour rien, c’est pour capitaliser sur une croissance du tourisme et le regain d’activité. Le Grand Moncton est probablement l’endroit où le risque est le moins élevé et le retour sur investissement le plus grand», estime Frederic Gionet le vice-président de 3+, la société de développement économique du Grand Moncton.

Entre le développement du sentier Fundy et l’ouverture du centre multifonctionnel, le Grand Moncton se positionne toujours plus comme la capitale du divertissement. En 2016, les dépenses touristiques ont atteint près de 450 millions $ à Moncton, une hausse de 30,5% par rapport à 2009.

Frédéric Gionet s’attend à voir le secteur continuer sur cet élan.

«Ça répond à un certain besoin dans la région. On est le centre du tourisme en Atlantique avec 1,8 million de touristes par année. Un tiers des dépenses touristiques dans la province sont faites ici.»

Selon lui, la construction d’hôtels associés à des espaces de vente au détail participe au dynamisme du centre-ville. «Ce sont de nouvelles activités qui vont attirer les gens au centre-ville, ça participe à limiter l’étalement urbain», dit-il

M. Gionet ne croit pas que ces nouveaux joueurs mettront à mal l’industrie en place.

«Les taux d’occupation sont les plus élevés à l’est de Montréal, il y a encore de la place pour de la capacité additionnelle. Un peu de compétition, ça va forcer les gens à s’améliorer l’offre et à se différencier. Il faut continuer à innover et à ajouter d’autres raisons pour les gens de venir passer quelques jours ici.»