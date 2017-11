Plusieurs blâmes sévères contre Alcool NB

Les propriétaires de bars du N.-B. sont de plus en plus frustrés par les prix élevés et la difficulté de pouvoir offrir des bières artisanales à leurs clients. - Archives

Le Nouveau-Brunswick fait piètre figure dans le plus récent bulletin de notes de Restaurant Canada sur les les politiques provinciales en matière d’alcool dans les bars et les restaurants.

L’organisme, qui représente de nombreux établissements licenciés au pays, n’est pas tendre à l’endroit du gouvernement provincial et d’Alcool NB à qui il colle une note de «D» et jette plusieurs blâmes sévères.

Restaurants Canada affirme que les propriétaires de bars et de restaurants du Nouveau-Brunswick sont de plus en plus frustrés par les prix élevés, les problèmes techniques et la difficulté de pouvoir offrir des bières artisanales à leurs clients.

«Le gouvernement nous promet depuis longtemps qu’il remédiera à ces problèmes, mais deux années plus tard, nous attendons toujours et c’est frustrant. L’inaction du gouvernement coûte cher à notre industrie, à nos clients et à notre économie», explique Luc Erjavec, le vice-président Canada atlantique de Restaurants Canada».

Selon lui, les détenteurs de permis du Nouveau-Brunswick attendent toujours une politique d’achat en gros promise depuis longtemps par le gouvernement.

«Les entrepreneurs achètent en gros volume, mais ils doivent payer le même prix que les consommateurs qui achètent une simple bouteille à la fois», illustre David Lefebvre, le vice-président Affaires fédérales de Restaurants Canada.

«Le gros problème chez Alcool NB, c’est qu’il s’agit d’un monopole de distribution d’alcool parmi les plus centralisateurs au Canada. C’est difficile pour les bières de micro-brasseries, alors que tout doit absolument passer par la société de la Couronne», ajoute David Lefebvre.

Selon lui, il y aurait lieu au Nouveau-Brunswick d’imiter la province voisine de la Nouvelle-Écosse où l’on accorde un rabais de 10% aux détenteurs de permis d’alcool et où ceux-ci peuvent acheter directement des brasseurs artisanaux, des distilleries et des vineries.

«Il est difficile de me procurer les bières artisanales pour mes clients.

Je communique avec le brasseur pour savoir ce qu’il a à m’offrir, puis je

donne ma commande à Alcool NB, qui communique ensuite avec le brasseur. Commander directement du brasseur serait tellement plus simple», a indiqué un tenancier néo-brunswickois sous le couvert de l’anonymat.

Selon Restaurants Canada et plusieurs de ses membres au Nouveau-Brunswick, il ne semble pas y avoir chez Alcool NB et chez le gouvernement provincial une véritable volonté de changements, malgré plusieurs promesses.

«Règlements et systèmes désuets, prix élevés et promesses vides: voilà ce qui justifie la note médiocre de «D» accordée au Nouveau-Brunswick», peut-on lire dans le rapport de Restaurants Canada intitulé Relever le débit.

Cette note de «D» obtenu par le Nouveau-Brunswick est la pire au pays après celle récoltée par Terre-Neuve-et-Labrador (D-).

À l’échelle du pays, c’est l’Alberta qui est en tête de classe au bulletin, mais reçoit un «B» plutôt qu’un «A» en raison d’une récente augmentation de ses majorations sur l’alcool et de l’élimination du salaire pour les serveurs d’alcool. Cette catégorie de salaire reconnaissait le revenu important que les serveurs d’alcool tirent de leurs pourboires.

La province est la seule à offrir aux détenteurs de permis un prix de gros sur la bière, le vin et les spiritueux.

Citant des données de Statistique Canada et de Impact Databank, Restaurants Canada estime que les gouvernements tirent des revenus annuels provenant du contrôle de la vente d’alcool de l’ordre de 10,9 milliards de dollars.

Le bénéfice avant impôt des restaurants avec permis d’alcool et bars canadiens se chiffre quant à lui à 926 millions $.