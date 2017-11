Science et religion: Blaine Higgs fait la morale à Julie Payette

La controverse entourant les récents propos de Julie Payette sur la religion et la science ont rattrapé la gouverneure générale, mardi, lors de sa visite à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Mme Payette a été accueillie en grande pompe par les députés pour sa première visite officielle dans une province depuis qu’elle est devenue la représentante de la Reine au Canada le mois dernier.

Il s’agissait aussi de l’une de ses premières apparitions publiques depuis son discours de la semaine dernière devant la Conférence sur les politiques scientifiques à Ottawa pour lequel elle a été beaucoup critiquée.

Lors de ce discours, Julie Payette s’est demandé comment il est possible que certaines personnes croient encore qu’une «intervention divine» soit à l’origine de la vie ou que la personnalité soit déterminée par l’astrologie.

La gouverneure générale n’a pas abordé directement la polémique, mardi, durant son allocution devant les députés.

C’est plutôt le chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, qui est revenu sur cette histoire lors de son mot de bienvenue à la gouverneure générale.

«Son excellence fera face à plusieurs défis dans son nouveau rôle. Il sera toujours important que la diversité d’opinions, qui est devenue la marque de fabrique de la culture canadienne, soit respectée sous toutes ses formes», a-t-il dit à Julie Payette.

En mêlée de presse par la suite, le leader du Parti progressiste-conservateur a qualifié les propos de la gouverneure générale sur la religion «d’inappropriés».

«Nous nous vantons au Canada d’être une nation qui respecte et honore la diversité culturelle et la diversité d’opinion», a souligné M. Higgs.

«Je pense qu’elle devrait repenser à ce qu’elle a dit et trouver une façon de reconnaître que ce n’était pas approprié pour une personne dans sa position.»

Mme Payette n’a pas rencontré les journalistes lors de son passage à Fredericton.

Si elle n’a pas abordé la controverse de front, Mme Payette a tout de même dit durant son discours devant les élus provinciaux que «la liberté d’expression (et) la liberté de religion» font partie des richesses du Canada comme les «valeurs de tolérance et d’ouverture».

La gouverneure générale, qui est née et a grandi à Montréal, a affirmé se sentir comme chez elle au Nouveau-Brunswick.

«J’y viens depuis de nombreuses années. J’ai beaucoup d’amis ici. J’aime même fait du camping à peu près partout dans la région. J’ai eu la chance de voir à peu près tous les coins du Nouveau-Brunswick, que ce soit sur terre ou dans les airs», a mentionné l’ancienne astronaute qui a effectué deux missions dans l’espace en 1999 et en 2009.

«J’ai eu le privilège de voler au-dessus du Nouveau-Brunswick à la fin du printemps 1999 durant mon premier vol. J’ai pu prendre des photos de la baie des Chaleurs et de la baie de Fundy. Il n’y avait aucun nuage. C’est absolument magnifique. D’en haut, c’est stupéfiant.»

Julie Payette a profité du jour du Souvenir qui aura lieu samedi pour demander à la population «de faire une pause et de réfléchir, surtout à ceux qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leurs fonctions».

Elle a également plaidé pour la collaboration de la communauté internationale afin de lutter contre les changements climatiques.

«Nous partageons une seule planète et nous avons le devoir de la protéger, de s’en occuper et de la transférer aux autres générations en bon état. Et pour ce faire, nous devons travailler ensemble.»

Mme Payette a signalé son désir de revenir au Nouveau-Brunswick en 2021 pour les Jeux internationaux de la Francophonie dans la région de Moncton.

«J’espère bien que peut-être vous allez m’inviter pour que je puisse venir faire un tour.»

Le premier ministre Brian Gallant a souligné que Julie Payette avait «inspiré des milliers et des milliers de Canadiennes et de Canadiens lorsqu’elle était astronaute».

«C’est un honneur pour nous, à titre de l’une des quatre provinces fondatrices de ce magnifique pays, d’être choisi par son excellence la gouverneure générale pour sa première visite officielle dans une province», a-t-il dit.

«C’est une personne qui a déjà eu un impact si immense sur notre pays et sur le monde que même si elle n’était pas la gouverneure générale, je suis certain qu’il y aurait le même genre de foule en liesse si elle venait nous visiter.»